AK Parti'den 24 maddelik yeni kanun teklifi! Meclis'e sunuldu

AK Parti, vergi istisnalarından sosyal haklara kadar geniş bir alanı kapsayan 24 maddelik yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifi ile Emniyet Teşkilatı emniyet müdür ve amir rütbelerindeki kadro oranları belirleniyor. Birinci Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 25 olan oran on binde 65 olarak, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 34 olan oran on binde 75 olarak, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 78 olan oran on binde 90 olarak, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 88 olan oran on binde 100 olarak, Emniyet Amiri için on binde 93 olan oran on binde 300, Başkomiser için on binde 291 olan oran on binde 310, Komiser için on binde 388 olan oran on binde 320, Komiser Yardımcısı için on binde 484 olan oran on binde 330 olarak değiştirilmektedir.



Orman Kanunu’nunda yapılan değişiklikle, Devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin, kanundaki şartların sağlanması halinde ormanlık veya doğal alanlarda da açılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Düzenleme ile engelli ve yaşlı bireylerin doğa temelli terapötik yaklaşımlardan (tarımsal rehabilitasyon, orman terapisi vb.) faydalanması, ruhsal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi ve bu hizmetlerin kurumsal bir modelle sürdürülmesi hedeflenmektedir.



Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı olmaksızın, kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazı ile tespit ve belgelendiren taksi esnafına hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanma hakkı getirilmektedir. Mükellefler bu usulden, talep ettikleri tarihi takip eden yılın başından itibaren başlamak üzere en fazla 3 yıl yararlanabilirler.



Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin, maddenin yürürlük tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.



Resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresinde olan internet haber sitelerinin uyması gereken kuralların ana çerçevesi kanun düzeyinde belirlenmektedir. Bu kapsamda internet haber sitelerinin haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve en az yayın hayatı süresi gibi vasıf ve ödevlerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilmesine yönelik yasal altyapı oluşturulmaktadır



Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi riskli piyasalarda faaliyet gösteren mükelleflerden vergi tahsilat güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teminatları artırma konusunda idareye tanınan yetki iki katından beş katına çıkarılmaktadır.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na eklenen 68/A maddesiyle, Banka personeli ile sözleşmeli personelin tabi olacağı disiplin hükümleri yasal netliğe kavuşturulmaktadır. Bu kapsamda; Banka hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmeyen veya yasaklanan fiillerde bulunan personele uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren spesifik fiil ve haller kanun düzeyinde tek tek belirlenmektedir.



Sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak adına; 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler ile tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilere düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmaması hükme bağlanmaktadır.



İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların taksitle satılabilmesine imkân tanınmaktadır. Satış bedelinin en az yüzde 25’i peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 12 taksitle kanuni faiziyle ödenebilecek; idare lehine ipotek veya banka teminat mektubu alınması halinde tapu devri yapılabilecektir. İhalelerde yüzde 3 olan geçici teminat oranının tahmin edilen bedelin yüzde 3’ü ile yüzde 30’u arasında belirlenebilmesi yetkisi getirilmektedir.



Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış tarihinden itibaren 3 iş günü olan tescil edilme zorunluluğu süresi 15 iş gününe uzatılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 94'üncü maddesi kapsamındaki gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) istisna edilmektedir.



6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgelerinde başlatılan konut, iş yeri, okul ve hastane gibi kamu hizmeti yapılarının devam eden projelerinde ilave mali külfet oluşmasının önüne geçilmesi ve imar çalışmalarının mali bir kesinti yaşanmaksızın tamamlanması için bölgedeki KDV istisna süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.



Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ni (PAEM) oluşturan yönetim kademeleri ile hizmet birimlerinin kurumsal yapısı doğrudan kanunla belirlenmektedir. Ayrıca merkezin; ilk derece amirlik eğitimi, yöneticilik hizmet içi eğitimleri, rütbe terfi ve görevde yükselme sınavları ile yabancı ülke kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetlerini yürütme yetki ve sorumlulukları yasal çerçeveye kavuşturulmaktadır.



Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte/yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen tesisler için getirilen "üçüncü kişiye lisans verilememesi" tedbiri, iptal kararının yürürlüğe girmesinden sonra da ceza soruşturması ve kovuşturması evrelerinde de uygulanmaya devam edilerek piyasa güvenliği korunacaktır.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nunda yapılan değişiklikle Birlik Genel Kurulu’nun toplanma usulü hızlandırılarak, 5 ay boyunca beklemesini gerekli kılan nedenler ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla mali tabloların tamamlanmasının akabinde Birlik genel kurullarının en az otuz gün öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi ve Genel Kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde Birlik resmi internet sitesinde duyurulması kaydıyla yılın ilk 5 ayı içerisinde yapılması öngörülmektedir. Seçimlerin tamamlanmasını müteakip, Birlik Genel Kurulu’nun takip eden yılın mayıs ayının sonuna kadar yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısına ilişkin tüm detaylar en az otuz gün öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecek ve toplantı tarihine kadar Birlik resmi internet sitesinde duyurulacaktır.



Reklam Kurulu’nun üye sayısı 19’dan 23’e çıkarılmaktadır. Kurulun inceleme ve denetim konularıyla doğrudan kesişen görev alanlarına sahip Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüklerinden birer genel müdür yardımcısı Reklam Kurulu’na üye olarak dâhil edilmektedir.

