AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Herkesin mutlu olacağı bir rakam...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonların gözü asgari ücret ve EYT ile ilgili gelişmelerde. Türkiye'nin gündeminde bu iki konu üst sıralarda kalmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret ve EYT ile ilgili konuşan Ömer Çelik, "Herkesin mutlu olacağı bir rakam mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Herkesin mutlu olacağı bir rakam mutlaka yapılacaktır. Bu dinamik bir süreç olarak işliyor. Birkaç kere güncellendi. İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya kaldığı tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Kabine'nin gündeminde olan bir konuda benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu, vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor ve sıkı bir şekilde takip ediliyor.

EYT KONUSU

EYT'de çalışmalar son aşamaya geldi. Bütçeden sonra daha da somut bir şekilde ele alınacaktır. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz artık. Bu yıllar içerisinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız bir problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var, sıkıntıların giderilmesine yönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli bir mesele. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koydu. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim."