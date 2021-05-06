AK Parti'den Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hisseleri için tepki çekecek adım

AK Parti iktidarı ile muhalefet arasında sert tartışmalara neden olan ve ekonomi kulislerinin de tepkisini çeken Türkiye İş Bankası’ndaki Atatürk hisseleri ile ilgili olarak AK Parti iktidarı "Diyanet'e de pay aktarımı" adımına hazırlanıyor.

Atatürk’ün vasiyeti gereği CHP tarafından temsil edilen ve kar payının Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na aktarıldığı hisselerin hazineye devri için AK Parti’nin yeni anayasa üzerinden adım atacağı ifade edildi.

YeniÇağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyonun çalışmalarından sonuç alınamadığı kaydedilirken, yeni anayasada mülkiyet ve miras haklarına yönelik yapılacak bir düzenleme ile hisselerin hazineye devrinin gerçekleştirilmesi üzerinde durulduğu aktarıldı.

Söz konusu formülün üzerinde durulmasının sebeplerinden birinin de, yasa çıkarılıp Hazine'ye alınsa bile İş Bankası’ndaki hisselerin mahkeme tarafından tekrar CHP’ye iade edilme ihtimalinin bulunması olarak gösterildi.

AK Parti çevrelerinin aktardığına göre, hazineye devrinin ardından hisselerden elde edilecek gelirden Diyanet’e de pay aktarılmasının değerlendirildiği belirtildi.

AK Parti içerisinde bazı grupların, kanaat önderi olarak kabul gören bazı tarikat ve cemaat liderlerinin baskısıyla, "Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan'daki Müslüman gruplardan gelen paranın bir bölümünün İş Bankası’nın kuruluşunda kullanıldığı” savından yola çıkarak, hisselerden Diyanet’e pay ayrımı yapılmasını savundukları öne sürüldü.

Devrinden ardından hisselerin karının büyük bölümünün Varlık Fonu'na aktarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniçağ