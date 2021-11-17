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AK Parti'den dolar açıklaması: Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir

AK Parti'den dolar açıklaması: Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında rekor seviyelere ulaşan dolar hakkında yorumda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 

Rekor üzerine rekor kıran dolar hakkında konuşan Özkan, ''Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var'' ifadelerini kullandı.

 ''TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDEBİLİR''
Özkan ayrıca ''Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapmak isteyenlere soruyorum. İhracat nereden nereye gelmiş? Tarımsal hasıla 57 buçuk milyar dolara nasıl gelmiş? Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir'' diye konuştu.

Etiketler ak parti dolar yorum
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