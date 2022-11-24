AK Parti'den EYT açıklaması: Merakla beklenen gelişmeyi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Pençe-Kılıç Harekatı ve terör örgütleriyle mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Çelik, seçim takvimi ve herkesin merakla beklediği EYT düzenlemesi konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Düzce depreminde ilk andan itibaren devletimiz orada oldu, eksik yok. Resmi makamlar dışında manipülatif haberlere bakılmamasını istirham ediyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerimizin evlat nöbeti devam ediyor. Nedense en ufak bir olayda çok yüksek sesle konuşan insan hakları örgütlerinin bu konuya ilgi göstermemesini not ettik. Müthiş bir çifte standart var. Niye gidilmediğini de hepimiz biliyoruz. Biz Diyarbakır annelerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ HAİN SALDIRI

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında emniyet güçlerimizin etkili çalışmalar yaparak faili ve bağlantılarını açığa çıkardığını gördük. Bu, Türkiye'nin güven ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın bir gerçeği bu. Ne yapılırsa yapılsın terör eylemleri bazen engellenemiyor. İstiklal Caddesi'nde beni en çok etkileyen esnafımızın dirayeti ve bunu bütün Türkiye sahiplendi. Aynı zamanda orada Adana'dan, Kars'tan pek çok ilimizden oraya gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Bir kısmı ülkemizi teröre teslim etmeyeceğiz duygusuyla oraya gelmişti. Herkes müsterih olsun, bu teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz duygusunu net bir şekilde yansıtıyorlardı. Bu duruş için bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

'TÜRKİYE HUKUKA BAĞLI OLARAK BU MÜCADELEYİ YÜRÜTÜYOR'

Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin hayatı korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir. DEAŞ saldırısı olduğu zaman cevap verdiğimizde orantısızlıktan bahsetmeyenler, PKK terörüne karşı cevap verdiğimizde neden orantısızlıktan bahsediyor. Tabii ki bunun hukuk kuralları, ilkeleri ve prensipleri var. Türkiye uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak tabii ki hukuka bağlı olarak bu mücadeleyi yürütüyor.

Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar haklı, ne kadar gerekli ve ne kadar meşru olduğunu göstermiştir.

TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI

Tahıl koridoru anlaşmasının yeniden uzatılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde oldu. Türkiye barışın teminatıdır. Herhangi bir yerde bir sorun çıktığında çözüm üretilecekse orada kurulması gereken masa Türkiye masasıdır.

YUSUFELİ BARAJI

Yusufeli Barajı'nın üretim kapasitesinin 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması muazzam bir şey. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5. en yüksek barajı. Türkiye Yüzyılı'nın bu büyük eserlerini açmaya devam ediyoruz. Buna ilgi gösteren vatadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Görüşmelerde yapılan açıklamaların durumun pozitif bir yöne evrildiğini görüyoruz. Ancak atılan adımların yasalar düzeyinde garanti altına almasını bekliyoruz. Şunu müttefiklerimizin iyi anlaması gerekiyor; sizin egemenliğiniz altında terör örgütleri bu şekilde faaliyetler yapabiliyorsa bu büyük bir güvenlik zaafıdır. Buna göz yumuluyorsa bu zaten ikiyüzlülüktür. İsveç ya da Finlandiya'nın başkonsolosluklarına DEAŞ sembollerini yansıtan biri olsa - ki biz buna asla izin vermeyiz - bu onlar için ne ifade ederdi.

Bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz, bertaraf ederiz. Bunların sınırlarımızı tehdit etmesine asla göz yumamayız. "Biz PKK'ya DEAŞ'la mücadele için destek veriyoruz" sözü dünyanın en büyük yalanıdır. Burada hem dost ülkelerden hem müttefik ülkelerden beklentimiz şudur; Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duymaları gerekir.

Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine ‘evet’ deme noktasına gelecektir. Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücadele açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine yönelik faaliyetlerin engellenmesi açısından yeterli bulacağımız düzenlemeler olsa. Biz zaten NATO’nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz.

12 BARONUN HAREKAT AÇIKLAMASI

Barolar hukuk kurumları. Hukukun üstünlüğüne, anayasal düzenin korunmasına yönelik hassasiyet beklersiniz. Türkiye'de on yıllardır bunları tehdit eden en büyük unsurların başında PKK terör örgütü geliyor. TSK'nın yaptığı askeri operasyonlara savaş politikası diyorlar. Bu aslında hukuksuzluktur. En hassas olması gerekenler hukuk organizasyonlarıdır. Barolar, Türkiye Cumhuriyeti'ne söylediklerinin onda birini PKK'ya söyleyemiyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN '3 ARALIK' AÇIKLAMASI

Siyasetin vizyon düzeyinde yarışması toplumumuza karşı ödevimizdir. İsteriz ki şeffaf vizyonlar ortaya koyan bir yarış olsun. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz tablo; biz eser siyaseti yapıyoruz, onlar bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunu birçok noktada görüyoruz. Libya politikası, Suriye'deki menfaatlerimizin korunması, TOGG... Keşke bunları yapmasalar ve bir vizyonda rekabet etsek. Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet etmek için sabırsızlanırız. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah bir zihni sinir projeyle karşılaşmayız.

YUNAN BAKANLARIN MISIR TEMASLARI

Bunlardan hiçbir sonuç alamayacaklar. Bu bir devletin dış politikası değil, bir çadır politikası. Biz Avrupa'daki muhataplarımızla görüştüğümüzde herkes biliyor ki bunlar Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yunanistan'a şunu söylemek isterim; onların zor zamanlarında, ekonomik kriz, doğal afetler yaşadılar, Türkiye istismar etmedi. Şimdi Türkiye aleyhine yaptıkları faaliyetlerin hepsini not ediyoruz. Tabii ki bunlardan hiçbir sonuç alamayacaklar.

SEÇİM TAKVİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Biz öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM çalışma yapıyor, kamuoyuna duyurulur. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir çalışmamız yok. Seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez.

EYT DÜZENLEMESİ

EYT ile ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Son hali kısa zamanda Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Son aşamaya geçince Meclis takvimiyle ilgili bilgi verilir.