AK Partili belediye sattığı arsalardan 40 milyon TL zarar etti

Kayseri Deniz Postası Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Mart 2020'de Talas ilçesinde Erciyes manzaralı 221 adet villa parsellerini kapalı ihale usulü ile satışa çıkardı.

AK Partili belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'na ortalama 100 bin TL'den 22 milyon TL'ye sattı.

İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYEN ODA’YA ÖZEL FORMÜL BULUNDU

İhaleyi alan Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odası, ilk taksiti belediyeye ödeyemeyince Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'a giderek, ihaleye ortak almak için onay istedi. Normal şartlarda Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın şartları yerine getiremediği için ihaleyi fesih etmesi gerekirken, aksine yeni bir karar alarak odanın parsellere ortak alabilmesine onay verdi.

ÜST DÜZEY BELEDİYE YÖNETİCİLERİ İHALE ORTAĞI OLDU

Hüseyin Beyhan'ın ihaleye ortak alınabileceği onayının ardından, başta İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ'un çocukları olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, AK Parti'li Talas Belediyesi yöneticileri ve odaya teminat mektubu veren banka personeli belediyenin muhasebesine 100'er bin TL para yatırarak ihale ortağı, aynı zamanda villa parsellerinin de sahibi oldu.

100 BİN'E ALDILAR, 300 BİN İLE 500 BİN ARASINDA SATIŞA ÇIKARDILAR

Belediye'den 100'er bin TL'ye alınan villa parselleri, ertesi gün internet satış sitelerinde 300'er bin TL'den satışa çıktı. Bazı ilanların 500 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın Bağlar Konut Yapı Kooperatifi adı altında aldığı bu arsadan belediyenin yaklaşık 40 milyon TL zarar ettiği öne sürüldü.

BİRÇOK KİŞİ DAVA AÇACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın neden tek tek satış yerine, toplu satış yaptığını nasıl açıklayacağı merak konusu olurken, birçok kişinin de dava açacağı öğrenildi