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AK Partili Elitaş açıkladı: Muhtar maaşları yükseliyor

AK Partili Elitaş açıkladı: Muhtar maaşları yükseliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çekilmesini içeren torba yasasını Meclis'e sunulacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren evim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 51'inci Muhtarlar Toplantısında muhtarlarla bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkardıklarını hatırlatarak, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 lira yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. İşte şimdi yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar her sözün arkasında durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı inşallah bu kanun değişikliği ile Cumhur İttifakı'nın bir icraatı olarak göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler maaş muhtar elitaş
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