  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, 'Dezenformasyonla Mücadele' yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler AK Parti ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker ile Nedim Şener arasında ''pislik'' gerilimi
3 ay sonra açılacaktı... Sel felaketinde yıkıldı!
AK Partili belediye başkanını yasak aşk yaktı: ''İstifamı vereceğim''
BDDK kararı sonrası piyasada panik havası: ''Fiyatlar daha da artabilir''
Geçiş garantili köprülerden, yollardan ''kaçak'' geçenler yanacak
İdam sizin olsun, bu şerefsizi bize teslim edin!
Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı
Zam bekleyen emekliler 500 TL'sinden oldu, birileri yine affı kaptı!
NATO Zirvesi'ne damga vuran kareler: Erdoğan ve Biden sohbet etti
Asgari ücret ek zammı yarına kaldı