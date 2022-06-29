AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, 'Dezenformasyonla Mücadele' yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek." ifadelerini kullandı.
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