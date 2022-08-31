Akaryakıt fiyatları dengesizliğini koruyor Benzin yüzde 9 düştü, motorin yüzde 9,7 zamlandı

Akaryakıt fiyatlarında sürekli zam ve indirim haberleri gelmeye devam ederken ağustos ayında benzinin litre fiyatına yüzde 9 civarında indirim, motorin fiyatı yüzde 9.7 zam geldi.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların akaryakıt fiyatları değişiyor. Dün benzinin litre fiyatına gelen 1.04 liralık indirimin ardından bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Ağustos ayında akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri geldi.

AĞUSTOSTA BENZİN FİYATI DÜŞTÜ, MOTORİN ZAMLANDI

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

İLK 8 AYDA YÜZDE 100'Ü AŞTI

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110.4 zam geldi.