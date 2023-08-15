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Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor! Benzine dev zam

Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor! Benzine dev zam
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Geçen hafta motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından yarın da benzine zam geliyor.

Seçimlerin ardından akaryakıt ürünlerinde başlayan zam furyası bitmek bilmiyor. 

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan artış birlikte akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 11 Ağustos Cuma günü motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından yarın da benzine zam geliyor.

16 Ağustos Çarşamba günü itibariyle benzinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da benzinin fiyatı 38 liraya yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aşacak.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

15 Ağustos Salı itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
 
Adana
Benzin fiyatı: 37,13 TL
Motorin fiyatı: 39,25 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,12 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 37,31 TL
Motorin fiyatı: 39,51 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 36,87 TL 
Motorin fiyatı: 39,06 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,89 TL 
Motorin fiyatı: 39,11 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,34 TL
Motorin fiyatı: 39,51 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 39,08 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 39,16 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL 
LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL 
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,10 TL 
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars
Benzin fiyatı: 37,16 TL 
Motorin fiyatı: 39,46 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla
Benzin fiyatı: 36,92 TL 
Motorin fiyatı: 39,11 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize
Benzin fiyatı: 36,951 TL 
Motorin fiyatı: 39,24 TL
LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 37,10 TL 
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 36,91 TL 
Motorin fiyatı: 39,21 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL

Etiketler benzin akaryakıt motorin
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