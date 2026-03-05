Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu
Eşel mobil sisteminin devreye alınmasının ardından benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zam belli oldu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması ise piyasaları sarstı. Brent petrol fiyatı 84.5 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında artış kaçanılmaz oldu.
Eşel mobil sistemi devreye alındı
Akaryakıt fiyatlarındaki zammı sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarına bağlı olarak özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek.
Örneğin akaryakıt fiyatlarındaki 10 liralık artışın sadece 2.5 lirası vatandaşa yansıtılacak.
Benzin ve motorine zam
Eşel mobil uygulaması kapsamında akaryakıt ürünlerine yapılan zam belli oldu. Motorine 3 TL 11 kuruş, benzine 92 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzin 59,34 liraya, Ankara'da 60,29 liraya, İzmir'de 60,58 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,53 liraya, Ankara'da 64,65 liraya, İzmir'de 64,93 liraya yükseltildi.
Eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı motorin fiyatı 70 TL'yi, benzin fiyatı ise 65 TL'yi aşacaktı.
İşte 5 Mart Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|İSTANBUL (AVRUPA)
|59.34
|63.53
|30.29
|İSTANBUL (ANADOLU)
|59.18
|63.37
|29.69
|ANKARA
|60.29
|64.65
|30.17
|İZMİR
|60.58
|64.93
|30.09
|ADANA
|61.13
|65.47
|30.61
|ADIYAMAN
|61.47
|65.84
|30.74
|AFYON
|61.38
|65.84
|30.14
|AĞRI
|61.83
|66.18
|31.39
|AKSARAY
|61.24
|65.58
|30.01
|AMASYA
|60.89
|65.22
|30.79
|ANTALYA
|61.53
|65.99
|30.34
|ARDAHAN
|61.35
|65.70
|31.09
|ARTVİN
|61.16
|65.51
|31.64
|AYDIN
|60.80
|65.15
|30.24
|BALIKESİR
|60.89
|65.24
|29.79
|BARTIN
|60.60
|64.76
|29.85
|BATMAN
|61.76
|66.22
|30.74
|BAYBURT
|61.06
|65.41
|30.99
|BİLECİK
|60.25
|64.41
|29.69
|BİNGÖL
|61.88
|66.34
|30.99
|BİTLİS
|61.87
|66.33
|30.81
|BOLU
|60.36
|64.51
|30.00
|BURDUR
|61.34
|65.80
|30.29
|BURSA
|60.37
|64.53
|29.69
|ÇANAKKALE
|60.93
|65.28
|29.89
|ÇANKIRI
|60.72
|65.06
|30.40
|ÇORUM
|60.89
|65.23
|30.34
|DENİZLİ
|61.07
|65.42
|29.99
|DİYARBAKIR
|61.77
|66.23
|30.86
|DÜZCE
|60.20
|64.36
|29.85
|EDİRNE
|60.42
|64.79
|30.39
|ELAZIĞ
|61.86
|66.32
|30.61
|ERZİNCAN
|61.30
|65.65
|30.99
|ERZURUM
|61.35
|65.70
|30.79
|ESKİŞEHİR
|60.57
|64.73
|29.79
|GAZİANTEP
|61.25
|65.62
|30.31
|GİRESUN
|61.10
|65.45
|30.79
|GÜMÜŞHANE
|61.06
|65.41
|30.89
|HAKKARİ
|61.92
|66.38
|31.47
|HATAY
|60.99
|65.36
|30.41
|IĞDIR
|61.84
|66.19
|31.39
|ISPARTA
|61.37
|65.83
|30.24
|K.MARAŞ
|61.27
|65.64
|30.44
|KARABÜK
|60.62
|64.78
|29.85
|KARAMAN
|61.19
|65.53
|30.71
|KARS
|61.36
|65.71
|31.19
|KASTAMONU
|61.00
|65.34
|30.85
|KAYSERİ
|61.30
|65.64
|30.11
|KİLİS
|61.01
|65.38
|30.61
|KIRIKKALE
|60.61
|64.95
|30.02
|KIRKLARELİ
|60.41
|64.78
|30.29
|KIRŞEHİR
|60.66
|65.00
|30.12
|KOCAELİ
|59.74
|63.90
|29.49
|KONYA
|61.33
|65.81
|30.21
|KÜTAHYA
|61.22
|65.42
|30.24
|MALATYA
|61.48
|65.85
|30.77
|MANİSA
|60.65
|65.00
|30.14
|MARDİN
|61.81
|66.27
|30.74
|MERSİN
|61.13
|65.47
|30.91
|MUĞLA
|61.08
|65.43
|30.14
|MUŞ
|61.89
|66.35
|31.08
|NEVŞEHİR
|61.23
|65.57
|30.21
|NİĞDE
|61.14
|65.48
|30.01
|ORDU
|60.90
|65.23
|30.39
|OSMANİYE
|61.00
|65.37
|30.74
|RİZE
|61.04
|65.39
|30.89
|SAKARYA
|60.04
|64.20
|29.59
|SAMSUN
|60.88
|65.21
|30.39
|ŞANLIURFA
|61.46
|65.83
|30.76
|SİİRT
|61.80
|66.26
|30.94
|SİNOP
|60.94
|65.27
|30.89
|ŞIRNAK
|61.88
|66.34
|31.05
|SİVAS
|61.30
|65.64
|30.69
|TEKİRDAĞ
|60.01
|64.38
|30.09
|TOKAT
|60.95
|65.28
|30.89
|TRABZON
|61.03
|65.38
|30.49
|TUNCELİ
|61.88
|66.34
|31.31
|UŞAK
|61.07
|65.42
|30.25
|VAN
|61.87
|66.25
|30.71
|YALOVA
|60.05
|64.21
|29.59
|YOZGAT
|60.98
|65.32
|30.32
|ZONGULDAK
|60.56
|64.72
|30.25
Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.
Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.
Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.
2021'de rafa kaldırılmıştı
Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.
