Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu

Eşel mobil sisteminin devreye alınmasının ardından benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zam belli oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması ise piyasaları sarstı. Brent petrol fiyatı 84.5 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında artış kaçanılmaz oldu.

Eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarındaki zammı sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarına bağlı olarak özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek.

Örneğin akaryakıt fiyatlarındaki 10 liralık artışın sadece 2.5 lirası vatandaşa yansıtılacak.

Benzin ve motorine zam

Eşel mobil uygulaması kapsamında akaryakıt ürünlerine yapılan zam belli oldu. Motorine 3 TL 11 kuruş, benzine 92 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

İstanbul'da benzin 59,34 liraya, Ankara'da 60,29 liraya, İzmir'de 60,58 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,53 liraya, Ankara'da 64,65 liraya, İzmir'de 64,93 liraya yükseltildi.

Eşel mobil sistemi devreye alınmasaydı motorin fiyatı 70 TL'yi, benzin fiyatı ise 65 TL'yi aşacaktı.

İşte 5 Mart Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG İSTANBUL (AVRUPA) 59.34 63.53 30.29 İSTANBUL (ANADOLU) 59.18 63.37 29.69 ANKARA 60.29 64.65 30.17 İZMİR 60.58 64.93 30.09 ADANA 61.13 65.47 30.61 ADIYAMAN 61.47 65.84 30.74 AFYON 61.38 65.84 30.14 AĞRI 61.83 66.18 31.39 AKSARAY 61.24 65.58 30.01 AMASYA 60.89 65.22 30.79 ANTALYA 61.53 65.99 30.34 ARDAHAN 61.35 65.70 31.09 ARTVİN 61.16 65.51 31.64 AYDIN 60.80 65.15 30.24 BALIKESİR 60.89 65.24 29.79 BARTIN 60.60 64.76 29.85 BATMAN 61.76 66.22 30.74 BAYBURT 61.06 65.41 30.99 BİLECİK 60.25 64.41 29.69 BİNGÖL 61.88 66.34 30.99 BİTLİS 61.87 66.33 30.81 BOLU 60.36 64.51 30.00 BURDUR 61.34 65.80 30.29 BURSA 60.37 64.53 29.69 ÇANAKKALE 60.93 65.28 29.89 ÇANKIRI 60.72 65.06 30.40 ÇORUM 60.89 65.23 30.34 DENİZLİ 61.07 65.42 29.99 DİYARBAKIR 61.77 66.23 30.86 DÜZCE 60.20 64.36 29.85 EDİRNE 60.42 64.79 30.39 ELAZIĞ 61.86 66.32 30.61 ERZİNCAN 61.30 65.65 30.99 ERZURUM 61.35 65.70 30.79 ESKİŞEHİR 60.57 64.73 29.79 GAZİANTEP 61.25 65.62 30.31 GİRESUN 61.10 65.45 30.79 GÜMÜŞHANE 61.06 65.41 30.89 HAKKARİ 61.92 66.38 31.47 HATAY 60.99 65.36 30.41 IĞDIR 61.84 66.19 31.39 ISPARTA 61.37 65.83 30.24 K.MARAŞ 61.27 65.64 30.44 KARABÜK 60.62 64.78 29.85 KARAMAN 61.19 65.53 30.71 KARS 61.36 65.71 31.19 KASTAMONU 61.00 65.34 30.85 KAYSERİ 61.30 65.64 30.11 KİLİS 61.01 65.38 30.61 KIRIKKALE 60.61 64.95 30.02 KIRKLARELİ 60.41 64.78 30.29 KIRŞEHİR 60.66 65.00 30.12 KOCAELİ 59.74 63.90 29.49 KONYA 61.33 65.81 30.21 KÜTAHYA 61.22 65.42 30.24 MALATYA 61.48 65.85 30.77 MANİSA 60.65 65.00 30.14 MARDİN 61.81 66.27 30.74 MERSİN 61.13 65.47 30.91 MUĞLA 61.08 65.43 30.14 MUŞ 61.89 66.35 31.08 NEVŞEHİR 61.23 65.57 30.21 NİĞDE 61.14 65.48 30.01 ORDU 60.90 65.23 30.39 OSMANİYE 61.00 65.37 30.74 RİZE 61.04 65.39 30.89 SAKARYA 60.04 64.20 29.59 SAMSUN 60.88 65.21 30.39 ŞANLIURFA 61.46 65.83 30.76 SİİRT 61.80 66.26 30.94 SİNOP 60.94 65.27 30.89 ŞIRNAK 61.88 66.34 31.05 SİVAS 61.30 65.64 30.69 TEKİRDAĞ 60.01 64.38 30.09 TOKAT 60.95 65.28 30.89 TRABZON 61.03 65.38 30.49 TUNCELİ 61.88 66.34 31.31 UŞAK 61.07 65.42 30.25 VAN 61.87 66.25 30.71 YALOVA 60.05 64.21 29.59 YOZGAT 60.98 65.32 30.32 ZONGULDAK 60.56 64.72 30.25

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'de rafa kaldırılmıştı

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

Haber3.com Haber Merkezi