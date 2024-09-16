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Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
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Benzin, motorin ve LPG'de rakamlar da değişirken brent petrolün düşmesiyle birlikte yeni bir indirim beklniyor.

Güncel benzin​ ve motorin​ akaryakıt fiyatları​ zam ve indirim haberleriyle değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları​ brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile fiyatlanıyor. Benzin​, motorin​ ve LPG​ fiyatları ise ilden ile değişiklik gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları​ bir haftada hem zam hem indirim ile değişti. Akaryakıt alacak milyonlarca araç sahibi dalgalı piyasadaki son rakamları sorguluyor. Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak 11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin​ grubunda 1,50 TL fiyat indirimi geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzine de geçtiğimiz hafta 1.84 TL indirim uygulanmıştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,86 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıtta indirim beklentileri yükseldi.

İSTANBUL​ AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,27 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,43 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL​ ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,16 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,36 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 41,68 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,89 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 42,14 TL

Motorin​ litre fiyatı: 42,41 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.64 TL

Etiketler akaryakıt indirim LPG benzin benzine indirim Motorine indirim
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