Akaryakıt fiyatlarına rekor zam... Litresi adım adım 60 TL'ye koşuyor

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına Ekim ayında 3 kez gelen indirimlerin ardından bugün indirimleri silip atan dev gibi bir zam geldi. İşte zam sonrası ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Ekim ayında frene basmış ve akaryakıt fiyatlarına Ekim ayında peş peşe 3 indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin indirim heyecanı kursaklarında kaldı. Çünkü bugün itibariyle motorinin litre fiyatına 3 TL'nin üstünde zam geldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 25 Ekim Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,19 TL

Motorin fiyatı: 56,43 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,31 TL

Motorin fiyatı: 55,41 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,54 TL

Motorin fiyatı: 56,78 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,47 TL

Motorin fiyatı: 57,79 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,51 TL

Motorin fiyatı: 57,80 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,61 TL

Motorin fiyatı: 56,64 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,95 TL

Motorin fiyatı: 57,21 TL

LPG fiyatı: 28,36 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,20 TL

Motorin fiyatı: 57,49 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,30 TL

Motorin fiyatı: 57,56 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,62 TL

Motorin fiyatı: 56,85 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54 TL

Motorin fiyatı: 57,30 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,93 TL

Motorin fiyatı: 57,21 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54 TL

Motorin fiyatı: 57,23 TL

LPG fiyatı: 29,77 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,99 TL

Motorin fiyatı: 57,23 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,63 TL

Motorin fiyatı: 57,83 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL