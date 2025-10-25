  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam... Litresi adım adım 60 TL'ye koşuyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam... Litresi adım adım 60 TL'ye koşuyor
Güncelleme:

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına Ekim ayında 3 kez gelen indirimlerin ardından bugün indirimleri silip atan dev gibi bir zam geldi. İşte zam sonrası ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Ekim ayında frene basmış ve akaryakıt fiyatlarına Ekim ayında peş peşe 3 indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin indirim heyecanı kursaklarında kaldı. Çünkü bugün itibariyle motorinin litre fiyatına 3 TL'nin üstünde zam geldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 25 Ekim Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,19 TL
Motorin fiyatı: 56,43 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,31 TL 
Motorin fiyatı: 55,41 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,54 TL 
Motorin fiyatı: 56,78 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,47 TL
Motorin fiyatı: 57,79 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,51 TL
Motorin fiyatı:  57,80 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,61 TL
Motorin fiyatı: 56,64 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,95 TL
Motorin fiyatı: 57,21 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,20 TL
Motorin fiyatı: 57,49 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,30 TL 
Motorin fiyatı: 57,56 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,62 TL 
Motorin fiyatı: 56,85 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  54 TL 
Motorin fiyatı: 57,30 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,93 TL
Motorin fiyatı: 57,21 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54 TL 
Motorin fiyatı:  57,23 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,99 TL 
Motorin fiyatı: 57,23 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,63 TL 
Motorin fiyatı: 57,83 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi! Giyim mağazasına el yapımı patlayıcılı saldırı Giyim mağazasına el yapımı patlayıcılı saldırı Yeni gün yeni bir vahşetle başladı: Anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulundu! Yeni gün yeni bir vahşetle başladı: Anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulundu! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Kış geldi, gitmek bilmiyor! Yeni bir yağışlı hava dalgası daha geliyor! Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı Sağanak yağışta yol çöktü, bir taksi takla attı! Sağanak yağışta yol çöktü, bir taksi takla attı! Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague’deki Türk derbisİ nefes kesti! AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı! AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı!