  3. Akaryakıt fiyatlarında kırmızı alarm! Eşel mobil sistemi geri dönüyor

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaş brent petrol fiyatını 84 dolara taşıdı, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Yarından itibaren motorine tam 6,69 TL zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatının 70 TL'ye ulaşması beklenirken, 2021'de kaldırılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gündeme geldi. 

Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında patlak veren savaş ve dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılması, küresel piyasaları altüst etti. Brent petrolün iki günde %14 değer kazanarak 84 doların üzerine çıkması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında "tarihi" bir artışı beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; yarından (4 Mart Çarşamba) itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,69 TL tutarında dev bir artış bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok şehirde 70 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. 

Eşel mobil yeniden masada

Bloomberg'ün haberine göre, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından "eşel mobil" tekrar masada. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Artışların tüketiciye yansımaması için devlet vergi gelirinden feragat edebilir.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'de rafa kaldırılmıştı

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

Bloomberg

