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  3. 26 Aralık 2019 09:17

Akbank takipteki kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Akbank takipteki kredi alacaklarını sattı
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Akbank takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon TL’ye İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.

AÇIKLAMA KAP’A YAPILDI

Banka’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.”
 

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