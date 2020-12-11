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  3. 11 Aralık 2020 11:53

Akhisar Çevre Yolu hizmete açılıyor

Manisa'da daha önce 8.8 kilometresi hizmete sunulan toplam 13,1 kilometrelik Akhisar çevre yolunun kalan kesimindeki çalışmalar tamamlandı.

Akhisar Çevre Yolu hizmete açılıyor
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Manisa Akhisar'da kent içi geçişteki trafik yoğunluğunun azaltılarak, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla yapılan Akhisar çevre yolu, yarın hizmete açılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımının beklendiği Akhisar çevre yolunun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı.

Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, yarın tamamıyla hizmete girerek, bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yere sahip olacak.

ŞEHİR MERKEZİNE UĞRAMADAN TRANSİT GEÇİŞ İMKANI

Yıllık ortalama günlük trafik değeri (YOGT) 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası niteliğindeki ilçede, Bergama-Soma-Akhisar Devlet yolu ile Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet yolu ulaşımı da şehir merkezi üzerinden sağlanıyordu.

Projeyle birlikte araçlar şehir merkezine uğramadan transit güzergah üzerinden yollarına devam edebilecek. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern dönel olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edildi.

AA

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