''Akıllı insanlar şu anda Türk varlıkları alıyor''

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasının "çılgınlık" olduğunu, ABD'nin neden böyle davrandığı konusunda bir fikri bulunmadığını, uzun vadede bu durumun ABD'ye zarar vereceğini düşündüğünü belirtti

Rogers, "Neler olduğunu tabii ki görüyorum. (Yatırım yapacak olsam) Büyük ihtimalle şu anda Türkiye (Türkiye'deki varlıkları) alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar." dedi.

1970’li yılların başında dünyanın en iyi bilinen fonlarından Quantum Fund’ı kuran ve halihazırda Rogers Holdings'in yöneticiliğini yürüten 76 yaşındaki Rogers, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rogers, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, "(ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması) Bu bir çılgınlık. Amerika'nın neden böyle davrandığı konusunda bir fikrim yok. Türkiye, ABD’nin ve NATO’nun uzun vadeli müttefiki. Bunu kesinlikle anlamıyorum. Birilerinin bir sebebi olmalı. Bence uzun vadede bu durum Amerika’ya zarar verir. Bu durum başkalarından daha fazla bize (Amerikalılara) zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin halihazırda uluslararası yatırımcılar için dikkate değer yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Rogers, şunları kaydetti:

"Genelde tarihte bu tip şeyler olduğunda (Türk ekonomisindeki gelişmeler) normalde yatırımcılar bu durumdan avantaj elde ederler. Genelde bu satın almak için fırsat olarak görülür. Eğer yatırım yapacak kadar zekiyseniz 2 ila 5 yıl sonunda olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ben henüz bu anlamda bir yatırım yapmadım. Çünkü son dönemde çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorum. Fakat neler olduğunu tabii ki görüyorum. (Yatırım yapacak olsam) Büyük ihtimalle şu anda Türkiye (Türkiye'deki varlıkları) alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar."

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dış politika hamleleri ile müttefik ülkeleri kendisinden uzaklaştırdığına işaret eden Rogers, "Şu anda ABD’nin yaptıklarının etkisi Çin’i daha büyük hale getiriyor. Çin, Rusya, İran ve şimdi Türkiye daha fazla yakınlaşmaya başlıyor. Amerika için bunun iyi bir sonucu olamaz. Ben bir Amerikan vatandaşıyım. Fakat Rusya, Çin, İran ve Türkiye’nin giderek daha da yakınlaştığını görüyorum. Bu durum Rusya, Çin, İran ve Türkiye için iyi olabilir. Fakat kesinlikle ABD için iyi bir durum değil." şeklinde konuştu.

"YAPTIRIMLAR ZAMAN, ENERJİ VE PARA KAYBI"

Jim Rogers, ABD’nin ticari yaptırım kararlarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptırımlar, tarihte, nadiren uzun dönemde bir etki gösterebildi. Nihayetinde piyasa, her zaman bir çaresine bakıyor, yaptırımları bir yol bulup atlatıyor. Bazı insanlar bunu 'karaborsa', bazı insanlar 'paralel piyasa', kimileri ise 'akıllı piyasa' olarak adlandırıyor. İnsanlar genellikle bir şekilde yaptırımlara karşı bir yol bulur. Yaptırımların tarihte uzun vadede fazla bir etkisi olmuyor. Yaptırımlar zaman kaybı... Çünkü çok fazla çaba harcanmasına neden oluyorlar. İnsanlar bir yandan bu yaptırımları uygulamaya çalışırken, diğer insanlar ise bunlardan kaçınmak için uğraşıyor. Politikacılar (yaptırımlar nedeniyle) bir süre zekiymiş gibi görünebilirler. Fakat temelde yaptırımlar zaman, enerji ve para kaybıdır."

"ÇOK YAKINDA İSTANBUL, RUS VE ÇİNLİLERLE DOLU OLACAK"

Ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Rogers, Rusya ve Çin’den çok sayıda yatırımcının artık yüzünü gelişen piyasalardaki yatırım fırsatlarına çevirdiğini ifade ederek, "Ben Moskova havaalanına gidiyorum ve her yerde artık Çinlileri görüyorum. Kızıl Meydan’a gidiyorum, her yerde Çinli görüyorum. 5 sene önce bu durum böyle değildi. Eminim çok yakında İstanbul, Rus ve Çinlilerle dolu olacak. Bu gelişmeler Amerika için iyi değil. Çinli yatırımcıların bugünlerde çok fazla parası var. Amerika’nın ise çok fazla borcu mevcut." diye konuştu.

"BİR SONRAKİ AYI PİYASASI EN KÖTÜSÜ OLACAK"

Jim Rogers, ABD’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan borç yükünün gelecek dönemde olası bir finansal krizin fitilini yakabileceğini belirterek, Amerikalıların son 10 yıldır finansal bir sorunu olmadığını, ABD borsasının tarihin en uzun soluklu boğa piyasasını deneyimlediğini söyledi.

Rogers, "Fakat Amerika’nın borcu giderek artıyor ve giderek daha fazla ülke ile düşman hale geliyoruz. Bir sonraki ayı piyasası, hayatımda gördüklerimin içinde en kötüsü olacak. Borcumuz artarken, bazı ülkeler de bizimle ticaret yapmayacak. ABD dahil olmak üzere dünyanın her yerinde borç seviyesi giderek daha da fazla artıyor. Buna ek olarak, ABD bir de ticaret savaşlarına girişiyor. Ticaret savaşları hiçbir zaman fayda getirmedi." ifadelerini kullandı.