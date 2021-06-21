Akköprü Barajı satışa çıkarıldı

Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazlar satışa çıkarıldı. Duruma tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Bu barajın satılması ülkemizin nasıl bir çıkmaza girdiğini ortaya koymaktadır. Özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir” dedi.

Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Bu barajın satılması ülkemizin nasıl bir çıkmaza girdiğini ortaya koymaktadır. AKP kendini kurtarmaya çalışmaktadır. Bu özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir. Barajın satılmasına karşı direneceğiz" dedi.

ANKA’da yer alan habere göre, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay; Muğla'nın Köyceğiz ilçesi sınırlarında, Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığını belirtti. Erbay'ın, CHP Dalaman İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklama şöyle:

"Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildiğini ve özelleştirilmek istendiğini öğrendik. Akköprü Barajı; Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgelerini besleyen en önemli su kaynaklarında birisidir. Bu baraj bölgedeki tarımsal sulama için çok önemlidir. akköprü barajı 142 bin hektar tarım alanının sulanmasını sağlamaktadır. binlerce insan tarımsal üretimle hayatını kazanmaktadır.

Akköprü Barajı’nın temeli 1995 yılında atıldı. 2011 yılında inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlandı ve 2012 yılında da hizmete açıldı. Bu baraj için milletin cebinden o zamanın parası ile yaklaşık 4 katrilyon çıktı. Türkiye’nin 6. büyük barajı olan Akköprü Barajı yaklaşık 115 megavat elektrik üretiyor.

Yıllardır büyük emek ve çaba gösterilerek inşa edilen birçok değer AKP eli ile özelleştirilmektedir. Ülkemizde ne kadar stratejik kurum varsa satıldı. Şimdi de sıra baraj ve enerji santrallerine geldi. Enerji, dünya için hayati öneme sahiptir. Hele ki doğa dostu hidroelektrik santralleri çok daha büyük öneme sahiptir. Ancak AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemiz her geçen gün daha büyük krizlere sürüklenmektedir. Bu krizlerden çıkmanın yolu miras yedi bir şekilde bu ülkenin varlıklarını satmak değildir.

Bu barajın satılması ülkemizin nasıl bir çıkmaza girdiğini ortaya koymaktadır. AKP kendini kurtarmaya çalışmaktadır Muğla halkı olarak; Köyceğiz, Dalaman, Ortaca halkı olarak bu yatırımın devletin uhdesinde kalmasını istiyoruz. Bu özelleştirmeye karşıyız. Bu özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir. Barajın satılmasına karşı direneceğiz."

ANKA