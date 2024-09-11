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Akkuyu Nükleer'de Alman Siemens yerine Çinli firma

Akkuyu Nükleer'de Alman Siemens yerine Çinli firma
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Alman şirketi Siemens AG’nin devre dışı kaldığı ortaya çıktı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli parçaları Siemens şirketinin 'geciktirmesi' nedeniyle Rosatom’un Akkuyu’da kritik ekipmanları Çin’e sipariş ettiğini açıkladı. Akkuyu'da santrali, Rus devlet şirketi Rosatom yapıyor.

AA'ya konuşan Bakan Bayraktar, teslimattaki gecikmenin projeyi birkaç ay geciktirme etkisi yarattığını belirterek, "Hiçbir hukuki temeli olmayan bir konuda bir siyasi tutumla alınmış bir karar var" iddiasında bulundu. Bu duruma yönelik şikayetin en üst düzeyde dile getirildiğini söyleyen Bayraktar, “Amaç Rusya’ya yaptırım uygulamaksa, bundan Türkiye ve Türkiye’deki proje de zarar görüyor” dedi.

Bayraktar, bu durum karşısında Rosatom’un (Rus devlet nükleer enerji şirketi) alternatif arayışına girdiğini anlattı ve Siemens’in Türkiye’deki yatırımlarına da işaret ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Çok uzun yıllardır çalıştığımız firmalardan bir tanesi ve onların varlığını çok ciddi sorgulamamız gereken bir sürece bizi sokmuştur. Yapımı üstlenmiş olan Rosatom, bu ürünle ilgili alternatif siparişini Çin’e geçmiş durumda ve ürün oradan gelecek.”

Söz konusu ekipman, 24 milyar dolarlık Akkuyu santralinde üretilecek enerjinin sisteme aktarılması amacıyla nükleer şalt sahasında kullanılacak. 

Etiketler Akkuyu Nükleer Santrali Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar alman siemens rosatom
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