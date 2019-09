Albayrak 360 milyona kiralamıştı... 21 milyon TL'ye satıldı !

Torunlar şirketinin, Mall of İstanbul projesi için kamu gücü kullanılarak vatandaşların arazilerine düşük bedelle nasıl sahip olduğuna ilişkin haberimizin ardından yeni skandallar da ortaya dökülmeye başladı.

Soylu korudu!

Eski Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve TOKİ yetkilileri, Torunlar’ın adını gizleyerek vatandaşlarla pazarlık yapmış, araziyi onda bir düşük bedelle Torunlar’a kazandırmışlardı. TOKİ’nin, sadece şahıs mülklerini değil Hazine mülklerini de Torunlar’a peşkeş çektiği belirlendi. TOKİ, Mall of İstanbul’un yapıldığı alanda mülkiyeti Milli Emlak’a ait 90 dönümlük bir araziyi hem de içinde kiracısı varken konut yapma amacıyla alıp Torunlar’a 21 milyon gibi düşük bedele devrediyor. 90 dönümlük araziye Mall of İstanbul projesi adı altında onlarca dükkân yapan Torunlar’ın bir dükkânın fiyatı bile bu bundan daha yüksek.

Albayrak’a verilen söz

Torunlar’a oynanan oyunun hikâyesi şöyle: Yıl 1996. Esenler Otogarı işletmeye açılmış, eski Topkapı ve Trakya Otogarı da yıkılmıştır. Ancak otogarın arka kısmında bir de uluslararası bir garaj vardır. Bu garajı işleten Nazif Albayrak’tan burayı boşaltması istenir. Çünkü belediye otogarla birlikte uluslararası garajın da olduğu alana 1453 Panorama Müzesi’ni yapacaktır. Nazif Albayrak o dönemde İl Genel Meclisi üyesidir. Dönemin Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hemşerisi olan Nazif Albayrak’a, “Abi, garajı yık git, başka bir yer bul. Ben seni mağdur etmeyeceğim” sözü verir.

Nazif Albayrak’ın garajına karşılık Milli Emlak’tan bir yer gösterilir. O da şu an Mall of İstanbul’un olduğu yerde Milli Emlak’a ait 90 dönümlük araziyi on yıllığına kiralar. Yıllığı 360 milyon TL’ye. İki yıllık kirasını da peşin öder. Ancak arazide gecekondular vardır. O nedenle kira kontratına şerh koyarak “nasıl olsa Başkan Erdoğan’ın sözü var bu gecekonduları yıktırır” diye düşünerek araziyi kiralar. Ancak arazideki gecekonduları yıktırmak için belediyeye gidip gelse de sonuç alamaz. Başkan Erdoğan, araziyi kiralayan Albayrak’a, “Araziye 250-300” metrekare bir garaj yap, biz diğerini hallederiz” sözünü verir. Doksan dönümlük araziye reva görülen inşaat alanı 250-300 metrekaredir. Bir süre sonra Albayrak kiraladığı araziye gidince TOKİ tabelası ile karşılaşır, tabelayı söküp atar. Ancak ertesi gün tabela tekrar konur. TOKİ, Milli Emlak’a ait araziyi konut yapmak amacıyla almıştır. Aradan geçen zamanda arazide TOKİ’nin değil Mall of İstanbul’un kuleleri yükselir. Nazif Albayrak, peşin ödediği iki yıllık kirasını geri alamaz. Ama asıl şaşkınlığı TOKİ’nin şehrin göbeğinde, imarda ticari alan kapsamında olan 90 dönümlük arazinin Torunlar’a satış bedelini öğrendikten sonra yaşar.

360 milyon liralık arazi 21 milyona satılıyor

Kendisinin 360 milyona kiraladığı alan, Torunlar’a 21 milyona satılmıştır. Yani Torunlar’ın o projede sattığı bir dükkân fiyatına. Oysa o büyüklükteki arazide Torunlar onlarca dükkân yapmıştır. Çünkü kendisine “250-300 metrekare inşaat yapabilirsin” denilen araziye 1 milyon 250 metrekare inşaat izni verilmiştir. Torunlar, bir yandan belediye, bir yandan TOKİ’nin özel katkısı ve yol göstericiliği ile hem şahıslara hem de kamuya ait araziye “bedava” denilecek bedellere konmuş olur. Cumhuriyet’e açıklama yapan Torunlar’ın mağdurlarından Nazif Albayrak, “Devlette güvenip kiraladığım yeri devlet benden gasp edip başka bir özel mülkiyete, bir dükkân parasına 90 dönümlük araziyi peşkeş çekti. Ben ise yatırdığım iki yıllık kira bedelini bile alamadım” diye konuştu.