Alibaba hisseleri salgının en düşük seviyelerini gördü

Alibaba hisseleri, Çin'in teknoloji şirketlerine karşı başlattığı regülasyonların ardından ekim ayından bu yana neredeyse yarı yarıya değer kaybetti.

Alibaba hisseleri, Çin’in teknoloji şirketleri için bir dizi yeni regülasyon açıklamasından sonra perşembe günü yüzde 4,3 düşüş kaydederek Hong Kong’da salgın döneminin en düşük seviyesine geriledi. Şirketin hisseleri Ekim ayından bu yana yüzde 46 geriledi.

Çin'de, çevrimiçi şirketlerde çalışan sürücülerin haklarını garanti altına almak ve yayın platformlarının denetimiyle ilgili bir yasa taslağı üzerinde çalışılıyor. Tencent’in hisseleri de hükümetin reklam için veri kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler yapmasıyla düştü.



Ne olmuştu?

Çin’de yeni düzenlemelerle şirketlerin piyasa değeri küresel çapta 1 trilyon dolar civarında düşüş kaydetti. Alibaba’nın hisseleri sadece bu yıl yüzde 29’a yakın düşüş kaydederken Hang Seng Endeksi yüzde 7 seviyelerinde değer kaybetti.

Beş yıllık “hukukun üstünlüğünü güçlendirme” planını açıklayan Çin, birçok sektöre yeni regülasyon getirileceğinin işaretini vermişti.



Yapılması planlanan regülasyonlar ise şöyle:

Ulusal güvenlik, teknoloji, inovasyon, toplum sağlığı, kültür ve eğitim, etnik din, biogüvenlik, ekolojik medeniyet, risk önleme, anti-tekel ve dış ilişkiler bağlantılı konularda yasama sürecinin aktif bir şekilde yürütülmesi.

İlaç, doğal kaynaklar, ekolojik çevre, güvenli üretim, iş güvenliği, şehir yönetimi, ulaşım, finansal hizmetler ve eğitim ile ilgili kanunların güçlendirilmesi.

İnternet, finans, yapay zeka, büyük veri ve bulut sistemiyle ilgili yeni iş modellerinin sağlıklı gelişiminin iyi kanun ve yönetişimle beraber sağlanması.