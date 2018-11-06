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  2. Ekonomi
  3. 06 Kasım 2018 19:36

Alibaba kurucusu Ma'dan serbest ticaret açıklaması

Alibaba kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Alibaba kurucusu Ma'dan serbest ticaret açıklaması
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Alibaba kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasında yükselerek devam eden ticaret savaşıyla ilgili konuştu. Ma, `Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz` dedi.

Çin'in yabancı ürünlerin en büyük alıcısı olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Alibaba kurucusu Jack Ma, bu sebeple ticari ürünlerin hedef alındığı bir savaşın anlamsız olduğunu belirtti.

Ma, daha önce de insanların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yapmıştı.

Ünlü iş adamı ayrıca, devam eden savaşın, Çin'in gelişimine engel olmak amacıyla bir soğuk savaşa dönüştürülmesi durumunda, ABD'nin 'daha çok acı çekeceğini' belirtmişti.

Ma ayrıca, ticaret savaşının Alibaba'nın işlerine de zarar verdiğini açıkladı.

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