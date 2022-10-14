Alkol fiyatlarına bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha 1 Kasım'dan itibaren zam geleceğini duyurdu.

Vatandaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma DerneğTi Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini paylaştı.

İşte o paylaşım: