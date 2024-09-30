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Alkol fiyatlarına yine yeniden zam geliyor

Alkol fiyatlarına yine yeniden zam geliyor
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2024 yılında zam üstüne zam gelen alkollü içki fiyatlarına bir kez daha zam geliyor. Zam oranının yüzde 5 ile 15 aralığında olacağı belirtiliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini açıkladı.

Tele1’in aktardığına göre, Dündar, zammın yüzde 5 ila 15 oranında olacağını kaydetti.

Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayının ilk haftası itibarıyla geçerli olmasını beklediğini söyledi.

BİRA GRUBUNA ZAM BEKLENTİSİ YOK

Biraya yönelik henüz zam beklentisinin olmadığını belirten Dündar, firmaların fiyatları yılbaşından sonra güncelleyebileceğini bildirdi.

SON ZAM TEMMUZ’DA GELMİŞTİ

Öte yandan ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren uygulanmıştı.

Etiketler alkol içki zam alkol fiyatları
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