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Alkole bir zam daha geldi

Alkole bir zam daha geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam haberini duyurdu.

Enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün büyüdüğü Türkiye'de zam haberleri bitmek bilmiyor. 

Son olarak Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.

 Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' notuyla duyurdu. 

Aybaş'ın paylaştığı zamlı liste şöyle: 

Etiketler alkol zam
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