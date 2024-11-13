Alman bankasından Türkiye için faiz tahmini

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını açıkladı.

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaşanabileceklere ve Türkiye'deki faiz indirimlerine dair öngörülerini anlattı. Trump'la tarifelerde Çin'e yüzde 60'la, Avrupa'da yüzde 10'la başlayabileceğini ifade etti. Böyle olması durumunda doların daha da güçleneceğini aktardı. Fed fiyatlamasının değişmeye başlayacağını ifade ederek Powell'ın bir tane daha aralık indirimi yapmak istediğine dikkat çekti

PETROLDE 60-65 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Euro/dolarda yıl sonu için öngörüsünün 1,05 olduğunu aktaran Ozan Tarman, şu anda çok önemli bir ülke olduğumuzu belirtti. Gelişmekte olan piyasaların doları o kadar güçlü görmek istemeyeceğini ifade etti. Tarman, " Türkiye'nin şöyle bir avantajı var, meşhur tarifeler denince ilk akla gelen ülke değiliz. Şimdilik bizim liramız Türkiye ve Brezilya Trump rüzgarlarına rağmen şu an için pozitif ayrıştı. Radarda Çin ve Meksika var. 2025'te faiz indirimi de gelirse 5-10 yıllık kağıtlarımıza ilgi olabilir. Petrolde 60-65 dolar görmemiz 85-90 dolar görmemizden büyük ihtimal." dedi.

"ÖZEL SEKTÖR VE KAMUN İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Türkiye'nin dünya için çok önemli ülke olduğunun bilindiğini ifade eden Tarman, Trump'ın da Türkiye'nin genç nüfusunun farkında olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu aktardı. Ortodoks politikalarla bu durumun iyi kullanılması gerektiğine dikkat çeken Tarman, özel sektör ve kamunun işbirliğinin gerektiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

"Faiz indirimleri sonrası ABD'de faiz artışları konuşulmaya başlarsa hisse senetleri ürkmeye başlar. Önce biraz ürkeceğiz ama Trump piyasanın kötüye gitmesine izin vermeyecektir." diyen Tarman, Ocak ayında faiz indirimi beklendiğini şu sözlerle ifade etti: Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum.