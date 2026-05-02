  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak

Güncelleme:

Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch, Bursa'daki üretim tesisinde küçülme kararı aldı. 2030 yılına kadar toplam 1.400 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Bursa'daki dev üretim tesisine sahip Bosch, önümüzdeki yıllarda ciddi bir küçülme planı açıkladı. Şirketin mevcut durumda yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalışanı bulunuyor. Ancak 2027 yılı sonuna kadar bin 150 mavi yaka, 2030 yılı sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışan ile yollarını ayırması bekleniyor.

Bu rakamlar, toplam çalışanların yaklaşık yüzde 25'inin işten çıkarılacağına işaret ediyor. Bosch yetkilileri, kararın ekonomideki daralma ve buna bağlı küçülme süreci nedeniyle alındığını belirtti.

Bursa'daki otomotiv ve sanayi sektöründe önemli bir istihdam sağlayan fabrikanın bu adımının, kent ekonomisi ve iş gücü piyasasında olumsuzluğa yol açacağı bildirildi.

İHA

Etiketler bursa bosch üretim fabrika işten çıkarma
