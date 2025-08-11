  1. Anasayfa
  Alman teknoloji devi Türkiye pazarına giriyor

Alman teknoloji devi Türkiye pazarına giriyor

Alman teknoloji devi Türkiye pazarına giriyor
Güncelleme:

Almanya merkezli teknoloji markası ICY BOX, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Marka, ilk olarak harici depolama cihazları ve klonlama istasyonları gibi ürünlerini satışa sunacak.

ICY BOX, ekim ayında Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. İlk adımda harici depolama cihazları ve klonlama istasyonları gibi ürünlerini satışa sunacak olan RaidSonic’in bünyesindeki marka, Türkiye'deki ürün yelpazesini tüm portföyüyle eşzamanlı genişletmeyi planlıyor.

Sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’de kaliteli bir sağlayıcı olarak konumlanmayı hedefleyen ICY BOX, uygun fiyatlı giriş modellerinden güçlü premium ürünlere kadar geniş yelpazesiyle büyük bir hedef kitleye hitap ediyor. Ofis çalışanlarından online video yayıncılarına ve sistem yöneticilerine kadar her kullanıcının ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

‘TÜRKİYE, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK OLARAK KONUMLANIYOR’

Research and Markets’in yayımladığı son verilere göre 2024’ü 57,87 milyar dolar değerle kapatan küresel harici sabit disk pazarı, tüketicilerin talepleriyle şekillenmeye devam ediyor. Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarının da veri kayıplarını engellemek, depolama alanı genişletmek ve siber tehditlere karşı korunmak gibi ihtiyaçlarını da karşılayacak olan ICY BOX, son teknolojiyle donatılmış aksesuarlarıyla yerel piyasadaki yerini alacak.

Türkiye’nin geleceğe yönelik büyüme hedeflerinde önemli bir pazar olduğunu söyleyen ICY BOX CEO’su Yong Chen, şunları söyledi:

“Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, küresel teknoloji pazarında merkezi bir rol oynuyor. 80 milyonun üzerindeki nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Alman premium markamız için önemli bir stratejik ortak olarak konumlanıyor. Türkiye’ye açılmamızın ilk adımında ise 8–11 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’na (MOBİSAD-IMEX) katılarak ürünlerimizi tanıtmak bulunuyor. Bu fuar, mobil iletişim, tüketici elektroniği ve yeni teknolojiler sektörünü bir araya getirecek. Türk bilgisayar kullanıcılarının cihazlarını kaliteli ürünlerimizle donatacağımız için çok heyecanlıyız.”

DHA

