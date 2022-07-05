Almanya, Türkiye'den işçi alacak! En çok bu mesleklerde açık var

Gastronomi ve konaklama sektöründe personel sıkıntısı yaşayan Almanya, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden işçi almaya hazırlanıyor.

Almanya'da havacılık sektörünün ardından iki sektörün daha personel sıkıntısı yaşamasının ardından göçmen faaliyetleri yeniden değerlendirmeye alındı. Almanya, iki sektördeki işçi sıkıntısını çözmek için başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen işçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

GÖÇ POLİTİKASI YENİDEN DÜZENLENECEK

Spiegel dergisi, İçişleri Bakanlığı'nın, Gastronomi ve konaklama sektöründe çalışabilecek yabancı personel getirmeyi istediğini yazdı. Hükümetin bu yıl içinde göç politikasını yeniden düzenleyerek, birçok sektördeki işgücü açığının kapatılmasını hedeflediği ifade edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, pandemi nedeniyle işgücü sıkıntısının çok daha kötü hale geldiğini söyledi.

KONAKLAMA VE GASTRONOMİ ALANINDA SIKINTI VAR

Havacılık sektörü gibi gastronomi ve konaklama sektöründe de ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığını belirten Faeser, "Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve ben, bu alanda da yabancı işçilerin alımı için işleri kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Faeser, bu nedenle Heil ile birlikte bu yıl içinde değişiklikler önereceklerini kaydetti.

"DAHA AZ BÜROKRASİYE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Bakan Faeser, kalifiye personele yönelik Almanya'yı cazip hale getirmek için yapılması gereken ev ödevleri olduğunu vurgularken, "Mesleki yeterliliklerin daha hızlı tanınmasına ve daha az bürokrasiye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Bu konuda çalışma bakanlığı ve eğitim bakanlığının istişare ettiğini de kaydetti.