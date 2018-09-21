Almanya'daki kritik toplantıdan önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Önemli mesajların verildiği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye ve Almanya arasında pozitif gelişmelerin olacağını söyledi. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Türk ekonomisinin son derece güçlü ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak açıklamada şunları söyledi:

"Bugün küresel ekonomik ve ticaret perspektifinde ülkelerin ve dünyanın çok farklı tehdit ve fırsatlarla olduğu bir dönemde; Türkiye Almanya ilişkileri ki şunu ifade etmek istiyorum. Yüzlerce yıllık bir ilişkiden, Osmanlı2dan bugüne Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel temelin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum bu ziyaretin.

Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacmini yüzde 300’e, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara ulaştırmış. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda farklı düşünmek durumunda değil. Bugün ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier:

Görevimiz esasen aynı zamanda sayın Şansölye ve sayın Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştireceği ziyaretini hazırlamaktı ve biz de bunu yaptık. Hiçbir konu bu görüşmelerin dışında kalmadı. Ama daima sorunları aşma bilinciyle bunları gerçekleştirdik. Geçmişte zorlu konular da olmuştur her iki tarafta. Uzun yıllar süren işbirliğimiz ve dostluk da mevcut. Türkiye’de yatırım yapmış 7 bin 500’den fazla Alman şirketi mevcut. Bu ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ortak çıkarlarımız konusunda mutabık kaldık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretleri öncesinde. Kendileriyle ekonomik ve dost ilişkilerimizin artırılması yönünde hemfikir olduğunu gördük. iki tarafta da aynı istek, hedef var. bunu biz iki üç kata da çıkarabileceğimize inanıyorum bu şekilde devam ederse.

AB ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için toplantının başlaması gerekiyor. Almanya’nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. ticaret hacmimiz bu sene 38 milyar dolara ulaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son derece verimli bir toplantı yaptık. Türkiye son 15 yıldır enerji piyasalarını serbestleştirme konusunda dev adımlar attı. Şu anda Alman şirketlerin yatırımları 25 milyar euroyu aşmış durumda. Bu son derece sevindirici. 100 yılı aşkın süredir Alman firmaları Türkiye’de çalışıyor, Türk insanını istihdam ediyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz. Son 10 yılda Türkiye’de enerji pazarı ortalama 5.5 büyüdü. Bu pazarda bu oyuncuları tekrar aramızda görmek istiyoruz.

SORU CEVAP

SORU: Türkiye’nin ekonomik sorunları son dönemde arttı. Türkiye Almanya ile birlikte EURO 2024 başvurusunu sundu. Sizin bakış açınızdan ekonomik sorunların boyutu, başvurusunu geri çekecek kadar artmış mıdır?

Almanya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Futbol takipçisi olarak iki çerçevede bu başvuruyu değerlendirebiliriz. Türkiye bu başvurusunu ilk defa bu organizasyonu ev sahipliği yapmak için anlamlı buluyor.

Stratejik bir dostumuz olarak Almanya’nın da Türkiye’nin düzenlemesine olumlu bakacağını düşünüyorum.

Ekonomik olarak, Türkiye bu organizasyonu gerçekleştirebilecek altyapısının tamamını bitirmiş bir ülke. Bazı ülkeler gibi 5 sene sonra 10 sene sonra hayal projeler değil. Türkiye ev sahipliği için bir çok şehrine dünya standartlarının üstünde bir çok stadyum, altyapı organizasyon ki bunları başarmış bir ülke olarak Türkiye fazlasıyla hazır.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz:

Bu soru bugün buluşmamızın nedenini de yansıtıyor. Spor insanları birleştirir. Bizim milli takımımıza baktığımızda kökenden bağımsız olarak performans ortaya koymanın mümkün olduğunu görürsünüz. Sportif bir rekabet olacaktır.

Bu soru bugün buluşmamızın nedenini de yansıtıyor. Spor insanları birleştirir. Bizim milli takımımıza baktığımızda kökenden bağımsız olarak performans ortaya koymanın mümkün olduğunu görürsünüz. Sportif bir rekabet olacaktır.

SORU: Sizin bugün konuşmuş olduğunuz fikirler arasında kısa süreli etki gösterebilecek olanlar hangileridir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Bugün konuştuğumuz bir çok konu içerisinde ekonomik perspektifi önceliklendirmek gerekirse, kısa orta uzun vadeli ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için, son bir yıldır normalleşme ve eskisinden daha güçlü birliktelik noktasında Türkiye- Almanya ekonomi ve siyasi ilişkilerine baktığımızda bir çok konu var. bu konular hem Türk şirketlerinin, hem Alman şirketlerinin menfaatine olan, hem iki ülke hem de üçüncü coğrafyalarda ortak hareket ederek; küresel manada çalkantılı bir iklimde, çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir türbülansın içinde yeni bir ekonomik dönemden geçiyoruz.

Bu süreç çok net ifade edeyim. Türkiye’nin istikrarı Almanya’ya, Almanya’nın istikrarı Türkiye’ye çok net katkı yapacak.

Malumunuz bu hafta Rusya’da, sayın iki devlet başkanı Putin ve Erdoğan’ın da liderliğindeki ziyaret kapsamında çok önemli siyasi bir adım atıldı. Bölgemiz ve dünya açısından risklerin elemine edilmesi noktasında rasyonel bir bakış açısıyla gerçekleşti. Biz her daim sorunlara, oluşan problemlere ortak akılla yaklaşıldığı zaman her zaman çözüm bulunabileceği bir siyasi bakışta olduk.

Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Almanya stratejik işbirliği noktasında çok daha güçlü ve güvenli adımlar atacaktır. Bundan hiç şüphem yok.

SORU: Türkiye cumhurbaşkanının gerçekleştireceği beklentileriniz nelerdir? Ve Almanya herhangi bir şekilde Türkiye’ye destek sağlayacak mıdır örneğin gümrük birliğinin geliştirilmesiyle ilgili…

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz:

Federal Hükümet ile Türk hükümeti arasında gerçekleşen görüşmeler elbette katkı sunacaktır. Bu organizasyonun hedefi odur. Ve ağırlıklı olarak da gündemi bu belirleyecektir. Türkiye’nin ne büyük ne de önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ile şansölye arasında Türkiye tarafından bir ekonomik destek talebi iletilmemiştir.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier:

Türkiye elbette son derece güçlü ve esasen ekonomik açıdan sağlıklı bir ülkedir. Bu hepimizi iyimser kılıyor sorunları aşabileceği yönünde. Elbette bunu aşabilmesi bizim çıkarımıza olacaktır. Sizin söylemiş olduğunuz konu bugün gündemimize gelmedi. Sayın şansölye ile cumhurbaşkanı arasında son derece açık sözlü yapıcı olacağından emin olabilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda yeni bir sayfa açılacaktır.

Gümrük birliği sorusuna gelince bu AB düzeyinde karara bağlanacak bir sorudur. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin bir çok alanda olumlu, bazı alanlarda istenen şekilde ilerlemediğini bilirsiniz. Bu konuya net yanıt verebilecek durumda değilim.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Gerçekleştirdiğimiz ziyaret beklentiler açısından bakıldığında olumlu cereyan etti. Türkiye Almanya ilişkilerinin, geçtiğimiz yaz aylarında başlayan bu gerginlik sürecini geride bıraktığımız; gerek muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler pozitif şekilde ilerliyor.

Bugün o adımlardan çok önemlilerden birini attığımız toplantı oldu. Hakikaten Türkiye Almanya ilişkiler; altını çizmek istiyorum. Gerek enerji, gerek ticaret bakanımızın ifade ettiği şekliyle, Türkiye Almanya ilişkileri ekonomik manada çok başarılı bir 15 yıl geçirdi. Bugün bunun bir üst lige çıkması açısından çok önemli adımların atılacağı yeni sürecin başlangıcı olarak görüyorum.

Tabi ki bu ikili ilişkilerin gelişmesi sadece ekonomik değil, bir çok alanda pozitif ilişkileri beraberinde getirecek.