Altın, döviz ve euro yeniden uçuşa geçti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ve yeni Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarının ardından piyasalarda bir düşüş başlamıştı.

Dolar/TL 8,23 TL'den, Euro/TL 9,74TL'den, Sterlin/TL 10,88TL'den işlem görürken, Gram altın da 499 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.886 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 494/499TL, çeyrek altın 801/818 TL, Cumhuriyet altını 3.297/3.332 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 6,44 TL'den işlem görüyor.

Diğer yandan BITCOIN 15.383 dolar seviyesinde.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.