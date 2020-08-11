Altın düşüşe geçti ama... Fiyatlar için dikkat çeken tahmin!

CrossBorder Capital Ltd., altın fiyatlarının büyük ölçüde küresel likiditeden yön bulduğunu ve fiyatların ons başına 3 bin doları görebileceğini kaydederek, metalin reel faizlerden güç aldığı yolundaki görüşü hedef aldı.

CrossBorder, hazırladığı notta, "Bu varlık temel olarak, aşırı likiditenin altın fiyatlarını yukarı ittiği bir likidite olgusu," dedi ve "Bu durum, kağıt paranın altın için bir ikame haline gelmesinden dolayı anlam kazanır. Bu nedenle daha fazla kağıt para, kağıt para ile altın arasındaki kurun değer kaybetmesi anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi yerle bir etmesi ve buna bağlı olarak Fed dahil merkez bankalarının ve hükümetlerin daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki teşvikleri uygulamaya koyması ile birlikte bu yıl ons başına 2,000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Barrick Gold Corp. CEO'su Mark Bristow, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yoğun pandemi desteklerinin altın için daha yüksek bir taban fiyat anlamına geldiğini söyledi. altındaki güçlü yükseliş, ABD'de reel faizlerin sıfır seviyesinin altına düşmesi ve birçok piyasa gözlemcisinin bu ikili arasındaki ters yönlü ilişkiyi işaret etmesi ile birlikte gerçekleşmişti.

Salomon Bros'un eski Araştırma Direktörü Michael Howell'ın kurduğu danışmanlık şirketi CrossBorder, "Likidite ve altın arasındaki ilişki istatistiksel olarak güçlü ve basit olarak, dolar likiditesinde yüzde 10'luk artışın, üç ay kadar bir süre sonra, altın fiyatlarının seviyesinde yüzde 12'lik bir değişikliğe yol açtığını işaret ediyor," dedi ve "Altın, çoğu kimsenin düşündüğünün tersine reel faizlerden yön bulmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

BloombergHT'nin haberine göre, Londra merkezli CrossBorder, "Likiditeye ek olarak, altın ayrıca daha hafif ölçekte de olsa, dört faktör ile de şekilleniyor; gelecekteki enflasyon, yatırımcıların risk iştahı, Fed'in rolü ve gelişen piyasalardan sermaye kaçışı," dedi ve "Reel faizler muhtemelen piyasada kullanışlı bir gösterge ve çapraz doğrulama olarak kalmaya devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.

CrossBorder, "Likidite halihazırda daha önce görülmemiş büyüklükteki yıllık büyüme oranlarıyla artıyor ve bu geçmiş dönemler enflasyonist olarak kanıtlandı," dedi ve "Dönemsel faktörlerin bu daha hızlı likidite trendinin üzerine bir yüzde 15 daha ekleyeceğini hesapladık ve bu durum altının 2021'in sonlarına doğru 3 bin dolar seviyesini görmesine yol açabilir" görüşünü savundu.

Spot altın Salı günü ons başına 2.008.92 dolar civarında işlem görüyordu ve bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Metal geçen hafta 2,075.47 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

