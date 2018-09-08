Altın fiyatları ne kadar oldu ? İşte son durum

Altın fiyatlarında seyir yönü değişti! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne durumda?

Yatırımcının yakından takip ettiği en önemli yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dün döviz kurlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Dün sabah saatlerinde 250 liranın üzerinde seyreden gram altın bugün 246 lira bandında ilerliyor. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...



Altın fiyatları güncel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN: Gram altın 246,50 liradan alınırken 246,62 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 liradan alınıyor ve 405,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 789,55 liradan alınıp, 811,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.635,00 liradan alınıp 1.655,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.