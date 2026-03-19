Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş durdurulamıyor

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutması ve 2026 yılı için beklenen "tek faiz indirimi" sinyaliyle tepetaklak oldu. Gram altın 6 bin 600 TL'nin altına geriledi.

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, dün akşam açıklanan Fed kararları ve ekonomik projeksiyonların ardından yönünü aşağı çevirdi. Küresel risk algısının artmasıyla birlikte altın yatırımcısı satış pozisyonuna geçti.

Dün günü %3,6 değer kaybıyla 6 bin 850 liradan tamamlayan gram altın, 19 Mart itibarıyla düşüşünü sürdürüyor. Saat 16.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışına oranla %4,72 azalarak 6 bin 526 lira seviyesinden işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları (19 Mart 2026):

Gram Altın: 6.526 TL

Çeyrek Altın: 11.186 TL

Cumhuriyet Altını: 46.391 TL

Ons Altın: 4.575 Dolar



Fed faizi sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı. Böylece Fed son 3 faiz toplantısında faizi değiştirmemiş oldu.

Faiz indirimi beklentileri değişmedi

Mart ayı toplantısıyla birlikte Fed yetkilileri ekonomik projeksiyonlarla ilgili de revizyonlarını yayımladı.

Fed yetkilileri, yayımlanan yeni projeksiyonlarında 2026 yıl sonu için medyan faiz oranı beklentisini %3,4 olarak korudu. 2027 ve 2028 yıl sonu beklentileri de %3,1 seviyesinde sabit kalırken, uzun vadeli medyan faiz tahmini %3'ten %3,1'e yükseltildi.

Projeksiyonlara göre 2026'da ve 2027'de 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. 19 politika yapıcıdan 7'si 2026 yıl sonunda faizlerin değişmeyeceğini savunurken, bir yetkili 2027'de faiz artırımı öngördü. Bu durum ise Fed'de yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk kez oy ayrılığına işaret etti.

Enflasyon beklentileri yükseldi

İlgili okumada enflasyon beklentileri ise belirgin biçimde yukarı revize edildi. 2026 yıl sonu PCE enflasyonu aralık ayındaki %2,4 tahmininden %2,7'ye çıkarıldı. Çekirdek PCE enflasyonu da %2,5'ten %2,7'ye yükseltildi. Fed'in enflasyon hedefi %2 olarak korundu.

Büyüme ve işsizlik cephesinde görünüm nispeten olumlu oldu. 2026 yıl sonu işsizlik oranı beklentisi %4,4 ile sabit tutulurken, GSYH büyüme tahmini aralık ayındaki %2,3'ten %2,4'e revize edildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi ise %1,8'den %2'ye yükseltildi.