SON DAKİKA
BAŞBAKAN'DAN TÜRKİYE-AB ZİRVESİ İÇİN FLAŞ SÖZLER - CANLI
Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru
Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru
Başbakan AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Başbakan AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Öldürülen teröristin boynundan bakın ne çıktı !
Öldürülen teröristin boynundan bakın ne çıktı !
Hangi kan grubu hangi hastalık riskini taşıyor ?
Hangi kan grubu hangi hastalık riskini taşıyor ?
Meteoroloji'den yeni yağışlı hava uyarısı
Meteoroloji'den yeni yağışlı hava uyarısı
PKK ile sıcak çatışma; yol trafiğe kapatıldı: 7 hain öldürüldü !
PKK ile sıcak çatışma; yol trafiğe kapatıldı: 7 hain öldürüldü !
Türkiye'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyada rekor kırdı !
Türkiye'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyada rekor kırdı !
O televizyon ekranlarının ilk trans spikeri oldu
O televizyon ekranlarının ilk trans spikeri oldu
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 27 Mart 2018 12:04

Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru

Altının gram fiyatı 173 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru
A+ A-

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1355 dolar civarında işlem görüyor.

RUS-ABD GERİLİMİ ALTINI COŞTURDU

Uzmanlar, Rusya ve ABD arasındaki siyasi gerilimin altın fiyatlarını yükselttiğini kaydetti. 

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle dün tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükselen altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının takip edileceği dile getiriliyor.

altın fiyatları , altın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM