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  3. 24 Ocak 2021 17:51

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanından dikkat çeken tahmin

Yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altının gram fiyatı 540 liradan 440 liraya kadar geriledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Memiş, altın alımı için ''Şimdi tam zamanı'' dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanından dikkat çeken tahmin
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ 440 LİRADAN ALMAYAN YAZIN 540 LİRADAN ALIR"
Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

"DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"
Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

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