Altın fiyatlarında düşüş hızlandı! İşte sebebi...

ABD Merkez Bankası'nın daha erken faiz artırımına gidebileceği beklentileriyle altın fiyatları düşüşe geçti. Dün 1832 doları test eden ons altın 1800 dolar seviyesine kadar çekildi.

Fed'in hızla artan enflasyonu frenlemek için daha erken ve daha hızlı faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi ve faiz artırımına başladıktan hemen sonra bilançosunu küçültmeye başlamayı tartışması Altın fiyatını geriletti.

1830 dolar/Ons direncine doğru yukarı hareketin tersine dönmesine yol açan Fed açıklamalarının ardından spot altın saat 08.49 itibarıyla 1803 dolar ons ile dünkü kapanışın yüzde 0,37 altında işlem görüyor.

Analistler, Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyorlar. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.

TEKRAR BASKI ALTINA GİREBİLİR

Ikon Menkul tarafından paylaşılan değerlendirmede Ons atının 1795 dolar altında tekrar baskı altına girebileceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

Beklenenden daha şahin tondaki FOMC tutanakları dolar endeksine destek verirken değerli metaller tarafına baskı yapıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.7’e temas etmesi de değerli metaller üzerinde baskı unsuru oluşturmakta.

Bunun etkisi ile birlikte sarı metalde hafif bir geri çekilme mevcut. Dün tekrar 1832 direncine kadar tepki vermiş olan sarı metalin bu hareketi geçici oldu ve geri çekildi. Asya seansında da 1805 seviyelerine fiyatlanıyor. Adım adım tekrar 200 günlük ortalamaya geri çekiliyor. 200 günlük ortalamanın altındaki günlük kapanışlar, sarı metaldeki görüntüyü negatife çevirebilir. Bu durumu izlemeye devam edeceğiz.

Yukarıda son günlerde test ettiği 1832 direnci üzerinde tutunabilirse o zaman pozitif bir görüntünün devamından bahsedebiliriz.

Destekler: 1800/1795 – 1781 – 1765

Dirençler: 1812 – 1832 – 1850