Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yeni tahmin

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı programda altın, gümüş ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, gram altında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü söyledi. Uzman isim, küresel belirsizlikler devam ettiği sürece altındaki yükselişin devam edeceğini ifade etti.

"Gerilim artarsa altın uçar"

Eryılmaz, "Küresel belirsizlikler devam ettiği sürece ons altın destek bulmaya devam edecektir. Risk arttıkça altına olan talep de artıyor," diyerek "Gerilim artarsa altın uçar" mesajını verdi.

Gümüş neden daha hızlı yükseliyor?

Gümüşteki sert yükselişin sürpriz olmadığını belirten uzman isim, "Öncesinde altına göre daha sert bir düzeltme yapmıştı. Hem teknik tepki hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme beklentilerindeki değişime daha duyarlı. Tarifelerin gevşetilmesi ve küresel ticaretin canlanması beklentisi gümüşü destekliyor." diye konuştu.

"Petrol için adli değer 70-75 dolar"

Petrol fiyatlarına da değinen Eryılmaz, uzun vadeli denge noktasına işaret etti. Küresel büyüme görünümü ve merkez bankalarının politikalarının belirleyici olacağını söyleyen uzman isim, petrol için 70-75 dolar bandının "adil değer" olarak makul bir denge alanı olduğunu ifade etti.

