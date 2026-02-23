  1. Anasayfa
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yeni tahmin

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı programda altın, gümüş ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, gram altında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü söyledi. Uzman isim, küresel belirsizlikler devam ettiği sürece altındaki yükselişin devam edeceğini ifade etti.

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı televizyon programın altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketliliği değerlendirerek yatırımcılar için kritik yol haritasını çizdi. Belirsizliğin piyasalarda ana yönü belirlediğini vurgulayan Eryılmaz, gram altındaki yükseliş potansiyelinin devam ettiğine dikkat çekti.

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve değerli metaller piyasasına dair çarpıcı analizlerde bulundu. Eryılmaz, altının doğası gereği "belirsizlikten beslenen" bir varlık olduğunu hatırlatarak, küresel risklerin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

"Gerilim artarsa altın uçar"

Eryılmaz, "Küresel belirsizlikler devam ettiği sürece ons altın destek bulmaya devam edecektir. Risk arttıkça altına olan talep de artıyor," diyerek "Gerilim artarsa altın uçar" mesajını verdi.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı programda altın, gümüş ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, gram altında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü söyledi.

Gümüş neden daha hızlı yükseliyor?

Gümüşteki sert yükselişin sürpriz olmadığını belirten uzman isim, "Öncesinde altına göre daha sert bir düzeltme yapmıştı. Hem teknik tepki hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme beklentilerindeki değişime daha duyarlı. Tarifelerin gevşetilmesi ve küresel ticaretin canlanması beklentisi gümüşü destekliyor." diye konuştu.

"Petrol için adli değer 70-75 dolar"

Petrol fiyatlarına da değinen Eryılmaz, uzun vadeli denge noktasına işaret etti. Küresel büyüme görünümü ve merkez bankalarının politikalarının belirleyici olacağını söyleyen uzman isim, petrol için 70-75 dolar bandının "adil değer" olarak makul bir denge alanı olduğunu ifade etti.

