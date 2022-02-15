Altın fiyatlarından sonra kripto paralar da coştu

Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle zayıf seyreden kripto paralar, yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin 44 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Dünyanın gözü kulağı Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Kripto Para Piyasaları da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Güne sakin başlayan kripto paralarda ibre gelen son haberlerle yukarıya döndü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, 'Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı' dedi. Söz konusu açıklama ilk önemli gelişme olarak kripto para piyasalarını rahatlattı.

İkinci önemli gelişme ise Rusya Dışişler Bakanı Lavrov'un açıklamaları oldu. Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

YÜKSELİŞ BAŞLADI

Yaşanan gelişmeler ile güne sakin başlayan kripto para piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 5 değer kazanarak 44 bin 200 Dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum ise yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Kripto para bu yükseliş ile 3 bin 100 dolar seviyesine yükseldi.