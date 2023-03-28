Altın geri çekildi, Dolar yeni bir rekora koşuyor

Altın fiyatlarında geçen haftaki yükseliş yeni haftada yerini düşüşe bırakırken Dolar ve Euro'daki yükseliş hız kazandı. Dolar yeni bir rekorun peşinde... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

Küresel bankacılık sektörüne yönelik endişelerin yatışmasının ardından güvenli limana olan talebin zayıflamasıyla dolar endeksi bir miktar zayıflarken; dolar/TL ise 19,10 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Yıla 18,70 seviyelerinden başlayan döviz kurunda %2 oranında nispeten düşük bir artış gerçekleşse de, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı her gün artış gösteriyor.

Dolar endeksi ise son olarak 8 Mart'ta son üç ayın en yüksek seviyesi olan 105,62 seviyesine kadar yükseldikten sonra, risk duyarlılığındaki değişimle geçtiğimiz hafta 101,68'e kadar gerilemişti.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından piyasalara verilen mesajlar sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş hızlanmıştı. Yeni haftada da dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü seyir sürüyor. Dolar endeksi bugün 102.615’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.511 ile geriliyor.

Altın için ise Reuters teknik analisti Wang Tao, politika yapıcıların bankacılık krizine yönelik yayılma riskini kontrol altına alma hamlelerine atıfta bulunarak, "Ons altın 1.945 dolardaki destek seviyesini yeniden test edebilir, bu seviyenin kırılması ise 1.927 doların gündeme gelmesine sebep olabilir." dedi.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,08 TL'den başlayan Dolar 19,10 TL'den,

20,61 TL'den başlayan Euro 20,69 TL'den,

23,47 TL'den başlayan Sterlin 23,56 TL'den,

14,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,59 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,08 TL'den, Euro 20,61 TL'den, Sterlin 23,47 TL'den, Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.956 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.951 Dolar'dan,

1.200 TL'den başlayan Gram altın 1.199 TL'den,

1.997 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.001 TL'den,

8.272 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.240 TL'den,

14,17 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,05 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.956 Dolar'dan, Gram altın 1.200 TL'den, Çeyrek altın 1.997 TL'den, Cumhuriyet altın 8.317 TL'den, Gram Gümüş ise 14,18 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 700 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 991 Dolar'dan,

1.692 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.725 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,93 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,22 Dolar'dan işlem görüyor.