Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı!

Amerikan Merkez Bankası (FED) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek faizi yüzde 3,75 ile 3,50 çekti.

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu. Piyasalar Fed'in kararını beklerken, açıklama geldi. Fed, 2025 yılının son toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ile 3,50 aralığına çekti. Fed 2025 yılına yüzde 4,25-4,50 faiz aralığıyla girmişti. Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki faiz indirimi takip etmişti. Aralık ayıyla birlikte 2025 yılında üç faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 baz puan aşağı çekmiş oldu.