Altın ve gümüşten sonra platin de uçtu!

Platin fiyatları Çinli mücevher alıcılarının talebiyle 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana platin fiyatları yüzde 55'in üzerinde yükseliş kaydetti.

Platin fiyatları, Çinli mücevher alıcılarının altına kıyasla platini tercih etmesiyle 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kıymetli metal, seans içinde yaklaşık yüzde 3 yükseldikten sonra bir miktar kazançlarını geri verdi.

Paladyum da seans içinde yüzde 5’ten fazla yükseliş gösterirken, altın fiyatları İsrail-İran geriliminin yeniden tırmanmayacağına dair işaretlerin netleşmesini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin daha fazla ipucunu bekleyen yatırımcılar nedeniyle yatay seyretti.

PLATİNDE ARZ AÇIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Bloomberg'e konuşan Global X ETF’lerinden analist Justin Lin, “Son dönemde Çin’deki yatırım ve mücevher yenileme talebi, platin arzındaki açığı gündeme taşıdı” dedi. Lin, paladyum ve platin arasındaki fiyat ilişkisinin önemli olduğuna da dikkat çekerek, “İki metal de otomotiv katalizörlerinde birbirinin yerine kullanılabildiğinden, platindeki bu ralli paladyumu da yukarı taşıyabilir” yorumunda bulundu.

ALTINDA RALLİ DURAKSADI, FED BEKLENİYOR

Yılın başından bu yana yüzde 25’ten fazla yükselen altın, son haftalarda bu ivmeyi koruyamadı. Küresel ticaret tansiyonunun düşmesi ve yatırımcıların daha uygun fiyatlı kıymetli metallere yönelmesi bu durumu etkiledi. Yine de merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirimi beklentileri, altını desteklemeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının tüketici fiyatlarına etkisini hala anlamaya çalıştıklarını belirtti. Enflasyonun düşük seyretmesi halinde, faiz indirimi olasılığının artabileceği ve bunun faiz getirisi olmayan altın için olumlu olabileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran yetkililerinin gelecek hafta görüşeceğini, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın fiilen sona erdiğini ancak çatışmaların “yakında yeniden başlayabileceğini” söyledi. Öte yandan Wall Street Journal, Trump’ın Fed’in faiz konusundaki temkinli duruşuna karşılık, Fed Başkanı Powell’ın görevine son vermeyi değerlendirdiğini ve eylül ya da ekim ayında yerine yeni bir isim getirmeyi planladığını yazdı.