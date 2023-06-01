Altın ve kripto para yatırımcıları dikkat! Kritik tarih 14 Haziran

Altın ve kripto para piyasasının gözü ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı toplantısına çevrildi. 14 Haziran'da yapılacak toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, ''Faiz baskısının ortadan kalkmasıyla altının ons fiyatının 2 bin doları geçmesi öngörülebilir'' dedi.

Altın ve kripto para yatırımcılarının gözü yeniden ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına çevrildi. Altının onsu 1.965 dolardan fiyatlanırken, yurt içinde gram altın 1.314 TL'den satılıyor. Kripto paraların atası Bitcoin (BTC) 26 bin 909 dolardan, Ethereum (ETH) bin 862 dolardan, Ripple (XRP) 0.5044 dolardan, Doge Coin ise 0.072 dolardan işlem görüyor. Peki altın ve kripto varlıklarda yön neresi olacak? FED’in faiz artırma yerine “bekle gör politikası” uygulamasının muhtemel olduğunu ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Faiz baskısının ortadan kalkmasıyla altının ons fiyatının 2 bin doları geçmesi öngörülebilir” dedi.

Küresel piyasalarda dolar, altın, kripto para ve petrol fiyatlarını etkileyen FED'in Haziran ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, FED’in alacağı kararı altın ve kripto para üzerinden değerlendirdi. Tufaner, “Küresel piyasalardaki en önemli gündem borç tavanı konusu. Borç tavanı konusunda anlaşmanın yakın olduğu haberleri piyasalarda iyimserlik oluşturmuş durumda. Diğer taraftan hem enflasyon hem de jeopolitik riskler ekonomiler üzerinde bir baskı oluşturuyor” diye konuştu.



FED’in faiz artırma yerine “bekle gör politikası” uygulamasının muhtemel olduğunu söyleyen Tufaner, “Faiz baskısının ortadan kalkmasıyla altının ons fiyatının 2 bin doları geçmesi öngörülebilir. Enflasyonist baskılar devam ettiği sürece altın fiyatları da yükselecektir” dedi.

“Kripto paraların yüksek getiri sağlaması mümkün”

FED’in rekor enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına yönelmesinin kripto paraları olumsuz etkilediğini ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Artık faiz artırımlarının sonuna gelindiği beklentisi kripto paralarda da bir yükselişe yol açtı. Bununla birlikte, uluslararası piyasalarda kripto paralar için nasıl bir düzenleme yapılacağı gündemde. Bu gelişmeler neticesinde önümüzdeki dönemde kripto paralarda bir yükseliş görebiliriz. Önümüzdeki süreçte kripto paraların yüksek getiri sağlaması mümkün. Ancak, riskler de göz önüne alındığında kripto para seçiminde dikkatli davranmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

İHA