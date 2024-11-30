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Altın yatırımcısı ülkeler ligindeki yerimiz belli oldu

Altın yatırımcısı ülkeler ligindeki yerimiz belli oldu
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Türkiye dünya genelinde hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altına yatırım yapan ülkeler liginde 2'nciliğe yükseldi.

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde rekor üstüne rekor kırarak yeni bir zirveye imzasını atan, seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında jeopolitik etkiler devam ediyor.

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altına yatırım yapmaya başlaması sarı madenin fiyatının yukarı yönlü tırmanmasına neden olurken en çok altına yatırım yapan ülkeler sıralaması da değişti.

Dünya Altın Konseyi'nin IMF ve ülke merkez bankalarının verilerine göre hazırladığı ve ülkelerin ne kadar altın alımı yaptığını gösteren tabloda bu yılın ilk 3 çeyreği itibarıyla Türkiye'nin 2. sırada olduğunu açıkladı.

İŞTE LİSTEYE GİREN 10 ÜLKE

1. Polonya
2. TÜRKİYE
3. Hindistan
4. Çin
5. Azerbaycan
6. Çekya
7. Macaristan
8. Moğolistan
9. Irak
10. Katar

ABD'li dev bankadan altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

Öte yandan altının önümüzdeki günlerdeki performansı merak edilirken, dünyaca ünlü ABD'li Goldman Sachs'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.

Goldman Sachs altın fiyatlarının Aralık 2025'e kadar ons başına 3 bin 150 dolara ulaşmasını bekliyor. Goldman'ın tahmini mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor. Altının ons fiyatı 2 bin 652 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının onsu 31 Ekim'de 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak.

"Aralık 2025 için 3 bin dolarlık tahminimizi koruyoruz" diyen Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları başkanı Daan Struyven liderliğindeki analistler, "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir" değerlendirmesini yaptılar.

Goldman Sachs, enflasyon ve mali risklere ilişkin artan korkuların spekülatif pozisyonlanmayı ve borsa yatırım akışlarını (ETF) artırabileceğini, ABD'nin borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin ise özellikle büyük ABD Hazine rezervlerine sahip olan merkez bankalarını daha fazla altın almaya itebileceğini söyledi.

Struyven, "Merkez bankası talebinden gelen destek, 2022 sonu-2023 başındaki yüksek faiz oranlarından kaynaklanan etkiden daha ağır basmış olsa da, potansiyel olarak daha yüksek faiz oranlarını ve daha güçlü bir doları, yükseliş yönündeki altın tahminimiz için ana aşağı yönlü risk olarak görüyoruz" dedi.

Etiketler altın altın alımı altına en çok yatırım yapan ülkeler
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