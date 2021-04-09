  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 576 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin lirayı, en yüksek ise 459 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 457 bin 576 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 674 milyon 98 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 479 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 681 milyon 47 bin lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret ve Ahlatcı Metal Rafineri AŞ şeklinde sıralandı.

Etiketler altın kilogram altın fiyatları altının kilogram fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dün güne “çok önemli”, “çok kritik” diye başlamıştık... Bugün de “neden” diye başlıyoruz!
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
İl il imsakiye yayımlandı! İşte orucun en uzun ve en kısa olacağı illerimiz
Merkez Bankası enflasyon ve dolar kuru beklentisini açıkladı! Büyük artış!
Bir Ramazan açıklaması da Bakan Koca'dan: ''Başka çözüm yolu yok!''
İşin uzmanı anlattı... Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?
Meteoroloji tarih verdi! Havalar ne zaman ısınacak?
Sıfır kilometre aracı hasarlı çıkınca Türkiye’yi bu yazıyla dolaştı!
İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü!
Uzaydan çekilmiş en iyi Dünya fotoğrafları