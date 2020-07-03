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  3. 03 Temmuz 2020 17:19

Altının kilogramı 391 bin 200 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 391 bin 200 lira oldu
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Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 460 bin 868 lira, işlem miktarı ise 1.187,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 461 milyon 941 bin 538,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

AA

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