Anadolu Grubu'nda Tuncay Özilhan görevi bırakıyor

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 17 yıllık görev süresinin ardından Haziran ayında başkanlığı bırakıyor.

Anadolu Grubu’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın, yaklaşık 17 yıldır sürdürdüğü görevinden Haziran ayında ayrılacağı öğrenildi. Özilhan’ın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Süleyman Yazıcı’nın gelmesi bekleniyor.

Haziran ayında yapılması planlanan devir teslim töreniyle birlikte, Anadolu Grubu’nun liderliği Yazıcı ailesine geçmiş olacak.

Sabancı Holding'te de Güler Sabancı dönemi bitti

Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Holding Başkanı Sabancı, görevi bıraktığını duyurarak, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum”

Güler Sabancı'nın görevi bırakması ardından Sabancı Holding, sabah saat 08.12'de KAP'a bir açıklama iletti. Açıklamada Güler Sabancı'nın 27 Mart'ta görevden ayrılacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi;

"2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır. Sn. Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir. Sn. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir"