Anadolujet yurt dışına 1 dolara uçacak!

AnadoluJet, 29 Mart 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşlarında yolcularını 1 dolara (6,15 TL) uçuracak.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 29 Mart – 24 Ekim 2020 tarihleri arasında vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.
İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Kampanyanın geçerli olduğu yurt dışı uçuşları ve yolcu tipleri aşağıda belirtilirken, satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamamakta. Türkiye, Bağdat, Erbil ve Tel Aviv çıkışlı uçuşlar, 1 dolardan; Bakü, Barcelona, Berlin, Frankfurt, Paris, Milano, Moskova, Roma ve Tiflis çıkışlı uçuşlar 1 eurodan; Londra çıkışlı uçuşlar 1 sterlinden; Bahreyn çıkışlı uçuşlar 1 BHD’den; Kuveyt çıkışlı uçuşlar 1 KWD’den; Dubai çıkışlı uçuşlar 9 AED’den; Dammam ve Riyad çıkışlı uçuşlar 9 SAR’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kopenhag, Stokholm, Cidde, Medine, Tahran ve Ercan seferleri kampanyaya dahil olmadığı belirtildi. Bebek ve Jetgenç yolcu tipinin kampanya kapsamı dışında olduğu duyuruldu.
İŞTE O ÜLKELER…
Almanya
Avusturya
Azerbaycan
Birleşik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Belçika
Danimarka
Fransa
Gürcistan
Hollanda
Irak
İngiltere
İspanya
İsrail
İsveç
İtalya
Kuveyt
Rusya
Suudi Arabistan
✈️— AnadoluJet (@anadolujet) February 24, 2020
Yurt dışı lansmanımıza özel biletinizi şimdi 1$’dan başlayan fiyatlarla alın, avantajlı uçuşunuzun tadını çıkarın!
🔎https://t.co/p88G31HVv0#AnadoluJet pic.twitter.com/GcuIY2SrmI
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