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Anadolu'nun En İyi İşverenleri açıklandı

Anadolu'nun En İyi İşverenleri açıklandı
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İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work, Anadolu’da faaliyet gösteren şirketler arasında yapılan değerlendirme sonucunda oluşturduğu “Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024” listesini açıkladı.

Çalışanların iş yerlerine duydukları güveni ölçerek, daha iyi iş yerleri yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Great Place To Work, çalışan deneyimi ve iş yeri kültürü konusunda dünya standartlarında uygulamalar gerçekleştiren organizasyonları belirlemek için her yıl yaptığı Trust Index™ anketi sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesine giren şirketler, çalışanlarına dünya standartlarında bir iş yeri deneyimi sunuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesinde yer alan şirketler, standart şirketlere kıyasla daha yüksek bir güven kültürüne sahip.

Öte yandan listedeki şirketler, çalışanlarının %91'i tarafından da fiziksel olarak sağlıklı bir iş yeri olarak değerlendiriliyor.

Anadolu'nun En İyi İşverenleri, çalışanlarına sundukları açık iletişim ve kapsayıcı ortam ile de fark yaratıyor.

Kapsayıcı bir iş yeri kültürü, farklı bakış açılarının ve yeni fikirlerin önünü açıyor. Listedeki şirketlerin %80'i, çalışanlarının yaş, kıdem, cinsiyet ve görevlerine bakılmaksızın herkesi dahil eden bir ortam yaratarak, zorlu zamanlarda iş birliğini ve başarıyı güçlendiriyor. Standart şirketlerde kapsayıcılığın %61’de kaldığı gözlemleniyor.

Çalışanların %83'ü ise yöneticilerine kolayca ulaşabildiğini ve rahatça konuşabildiğini belirtirken, bu oran standart şirketlerde %65 seviyesinde bulunuyor.

Great Place To Work CEO’su Eyüp Toprak ise listede yer alan organizasyonları tebrik ederek, şunları aktardı:

“Great Place To Work Trust Index™ anketi sonuçları, güven kültürünün organizasyon performansını önemli ölçüde etkilediğini bir kez daha ortaya koydu.

Anadolu'nun En İyi İşverenleri, çalışan deneyimi ve güven kültürü stratejilerine odaklanarak, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırıyor, bu da yüksek performans ve başarıya dönüşüyor, rekabet avantajı getiriyor. Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesindeki şirketleri tebrik ediyor, tüm şirketleri çalışan odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve Great Place To Work® sertifikası almaya davet ediyoruz.”

Great Place To Work Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2024

Küçük Ölçekli Firmalar

Miorec İnsan Kaynakları A.Ş.
Davinci Enerji
Resisco
Pharminal İlaç
Endeksa

Orta ve Büyük Ölçekli Firmalar

Beştepe Koleji
Mobiliz
Limak Çimento
Numesys İleri Mühendislik A.Ş.
Divan Gaziantep
Rönesans Holding
Votorantim Cimentos

Etiketler Anadolu'nun En İyi İşverenleri en iyi işverenler anadolu
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