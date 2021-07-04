Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve çevre illerde etkili olan yağış nedeniyle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi. TCDD, Ankara-İstanbul-Konya tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ankara ve komşu illerde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, tren yolu hattına zarar verdi.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan YHT hattında yağış nedeniyle menfezler taştı, tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı. Bunun üzerine tren seferleri iptal edildi.

TCDD ekipleri, hattı tekrar kullanıma açmak için bölgede bakım ve onarım çalışmasına başladı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

TCDD’den yapılan yeni açıklamada, Ankara-Konya ve İstanbul-Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ankara-Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

* Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak.

* Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

* Ankara-Konya ve İstanbul-Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi.

ÇORLU FACİASINI HATIRLATAN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı Çorlu'daki tren kazasını hatırlattı.

Kaza esnasında Uzunköprü’den İstanbul’a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrilmişti.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda menfezlerin kapasitesinin yetersiz olduğu vurgulanmıştı. Kazanın, menfezin üstündeki ray ve traverslerin altındaki balast ve dolgu tabakalarının boşalması ile meydana geldiği belirtilmişti.

Raporun sonuç kısmında ise TCDD Genel Müdürlüğü Ar-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile diğer ilgili müdürlükler kusurlu bulundu.

Kazaya ilişkin görülen davanın son duruşmasında bilirkişi raporunun tespitleri işaret edilerek, dönemin TCDD Genel Müdürü ve Ulaştırma Bakanı’nın yargılanmasını talep edildi. Dava 7 Eylül 2021 Salı gününe ertelendi.

MISRA ÖZ: BU GÖRÜNTÜYÜ MAHKEME HEYETİ İNCELESİN

Benzer görüntülerin yaşanması, Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’ü isyan ettirdi.

Mısra Öz, “Boşuna konuşup isyan etmiyoruz! Bu görüntüyü mahkeme heyeti de incelesin. İncelesin ki yönetimi “İnsan canı” için sorgulayıp vebal almasın! Bizim canlarımız geri gelmeyecek! Başka canlar yanmasın” dedi. TCDD’ye seslenen Mısra Öz, “Şov yapmayı bırakın! Bilimle ilerleyin!” ifadelerini kullandı.